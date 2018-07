Corinthians não está conseguindo ganhar

Segui o jogo do Corinthians contra o Mogi Mirim.

No primeiro tempo, o Mogi dominou. Mas no segundo, o Corinthians foi melhor. Deu empate. 1 a 1.

Não sei por que não venceu. Talvez não esteja conseguindo. O elenco deve estar com os nervos à flor da pele em função desses bárbaros que se intitulam torcedores. E organizados, ainda por cima.

Há a história do Pato e sua troca com Jádson. Pode até dar certo.

Mas é muita turbulência para um começo de ano e com técnico novo, ainda que Mano não seja desconhecido no Parque São Jorge.

Enfim, é o velho Corinthians de novo, com sua costumeira efervescência.