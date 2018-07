Crônica de uma vitória anunciada

21/11/2206

Acho que a vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro não surpreendeu nem

a são-paulinos nem a torcedores de outros clubes. Muito menos a

comentaristas, repórteres de TV, editores de esportes, focas e escribas em

geral. Ninguém foi surpreendido, pois a ascensão do tricolor rumo ao título

se dava com a inevitabilidade das marés ou das fases da Lua. Só perderia o

título por uma confluência de acidentes rara. O que não aconteceu, e então

deu o que se esperava.

Essa vitória anunciada, que se desenhou já há algumas rodadas, trouxe de

volta algumas vozes agourentas contra o sistema de pontos corridos. “O

campeonato fica sem graça”, tenho ouvido pelas esquinas, lido em e-mails e

blogs. Sei que também seria do interesse da Globo a volta de um sistema com

jogos finais, de grande audiência, e portanto mais lucrativos.

Sei também que, de agora até o final, o campeonato vai se arrastar. Claro,

existem ainda algumas vagas a serem decididas: as da Libertadores, as do

descenso e as da Sul-Americana. Mas, convenhamos, também estas já estão

quase fechadas. Apesar de Palmeiras e Fluminense ainda estarem ameaçados,

parece que a Ponte Preta fechou questão em torno da última “vaga”

remanescente para a 2ª divisão.

Resta o consolo nada desprezível da Libertadores, com Santos, Vasco e Paraná

no páreo, São Paulo, Inter e Grêmio já garantidos, além do Flamengo, que

venceu a Copa do Brasil. Assim, deveríamos esperar jogos acirrados dos times

que têm vagas pendentes. Não foi o que se viu em Cruzeiro x Santos, partida

sem nenhuma criatividade ou mesmo entusiasmo. Isso para não falar de

Corinthians contra o rebaixável Fluminense, jogo ruim de doer, aliás um dos

muitos de um campeonato que não irá se notabilizar pela qualidade técnica.

Sim, o sistema de pontos corridos irá sempre ser chamado de monótono, pelo

menos por aqueles que ficaram para trás. Mas pergunte hoje a um torcedor do

São Paulo para ver se ele não acha essa a fórmula a correta. O campeonato

por pontos corridos beneficia a constância, o planejamento, a “estrutura”,

essa palavrinha mágica do mundo do futebol. Já qualquer sistema com partidas

finais é mais favorável à surpresa, à situação do tudo ou nada, ao lance

único e decisivo (que pode também ser o erro de um juiz) e que decide, por

ele só, entre o céu e o inferno.

As duas fórmulas e também os sistemas mistos (que, por exemplo, selecionam

dois ou quatro finalistas por pontos corridos e depois os colocam entre si

no mata-mata) têm seus méritos e seus problemas. Nenhuma das alternativas é

perfeita. O de pontos corridos é o sistema do poupador responsável, do bom

burguês que compreende desde cedo o valor dos três pontinhos de cada jogo. O

mata-mata fala mais de perto ao jogador romântico, de cassino, que arrisca

toda a fortuna num único lance.

Como entendo que o futebol brasileiro, neste momento, precisa mais de

planejamento que de aventura, acho interessante manter o sistema de pontos

corridos, que premia a racionalidade sobre o romantismo. Está na cara que o

São Paulo é o mais pragmático dos clubes brasileiros e por isso venceu. Até

agora, é o que melhor assimilou as mudanças no capitalismo da bola e

trabalha dentro dessa realidade. O perigo é que se transforme em modelo

único, a ser seguido de maneira acrítica. Mas existem muitas maneiras de ser

competente e não apenas uma.