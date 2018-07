Da arte de juntar cacos

Me refiro, é claro, ao Santos Futebol Clube. Depois de ser desclassificado para as finais da Copa do Brasil, sua única possibilidade de título na temporada, terá de enfrentar amanhã seu maior rival, o Corinthians. Com que ânimo?

Como disse o volante Alison, é hora de esquecer a dramática e frustrante partida com o Cruzeiro, na Vila, e tentar se reabilitar. Mesmo que não haja mais nada de prático a buscar no Brasileirao. O Santos nao está ameaçado pelo descenso, mas também não tem chances de título e dificilmente chega ao G4.

Enfim, Corinthians x Santos será um jogo entre velhos rivais, mas em condições bem diferentes neste final de temporada. O Santos machucado e sem nada mais a esperar, a não ser as férias. O Corinthians ainda com chances de terminar bem o ano com, pelo menos, o prêmio de uma vaga na Libertadores da América de 2015.

Em situações tao diferentes, seria fácil apostar no Corinthians que, além de tudo, joga em casa, diante da sua torcida. Mas, sendo o futebol o que é, quem se surpreenderia se o Santos buscasse forças, não se sabe onde, para provocar um resultado inesperado no Itaquerão?

Mesmo porque, diante de uma torcida frustrada pelo pífio desempenho deste ano, terminar o período pelo menos atrapalhando a vida do rival, teria o sabor de um prêmio de consolação. Assim é o futebol. Muitas vezes botar água no chope de um rival parece tão saboroso quanto bebê-lo geladinho.

Mas, a verdade verdadeira é que o Corinthians é o grande favorito no clássico.