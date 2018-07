Depois da Olimpíada

26/8/2008

Quer a gente queira, quer não, acaba se envolvendo com um evento da

magnitude da Olimpíada. Não sei qual é o seu caso, mas o meu é o de um

monomaníaco (em futebol), que apenas eventualmente se interessa pelos outros

esportes. Quer dizer, de quatro em quatro anos ou quando existe alguma

competição especial e o Brasil, por acaso, tem chance de ganhar alguma

coisa. Somos também atingidos pelas notáveis decepções que acontecem quando

chegamos a essas disputas, em geral mal preparados, como mais uma vez parece

ter sido o caso, em algumas modalidades.

Ficam, então, aquelas impressões de exceção, como a vitória das meninas do

vôlei. Ou a grande proeza de Maurren Maggi, que contém todas as etapas de

uma épica esportiva. O fundo do poço, a iminência de desistir de tudo, a

volta por cima, etc. Se a trajetória esportiva de Maurren fosse escrita por

algum roteirista de cinema, alguém, com certeza, lhe diria para ser mais

verossímil e menos exagerado. É uma vida de cinema, a de Maggi – da acusação

de doping, injusta ao que parece, à medalha de ouro na China. Não há como

não se encantar com o caráter simbólico de todos esses passos, que se diriam

escritos pela mão do destino.

Também dos fiascos se podem tirar boas coisas, se soubermos olhá-los sem

raiva ou ressentimento. Claro, falo aqui da seleção masculina de futebol,

que se saiu tão mal, apesar de ter vencido a Bélgica na luta pelo bronze.

Não que o terceiro lugar não seja importante, deixemo-nos de frescuras. O

que pesou, e vai pesar sobre essa seleção, é a maneira como se deixou abater

pelos hermanos, sem qualquer perspectiva de reação ou esboço de que, pelo

menos, venderiam caro a derrota. Os únicos lances de ‘valentia’ que tivemos,

nesse quesito, foram os pontapés, atos de selvageria destinados a substituir

a raça, porque essa não se tem.

Sei bem que os problemas da seleção são táticos, técnicos e talvez pudessem

ser resolvidos por outro treinador ou por outro elenco. De qualquer forma,

esse elenco não me parece tão ruim assim a ponto de passar vexames. Alguma

outra explicação há de haver. E talvez ela passe pela falta de planejamento,

pela soberba da CBF e dos próprios atletas. Todos elos dos mesmos problemas,

e todos de difícil solução. Para ficar apenas entre os jogadores, deixando

que Dunga e Ricardo Teixeira se entendam. Criou-se entre os boleiros uma

mentalidade de superastros difícil de ser driblada. Dou apenas um ou dois

exemplos. Quando lhe perguntaram o que achava das críticas que estava

recebendo, Andersson respondeu que achava graça, pois quem o criticava não

ganhava, em toda a vida, o que ele, Andersson, faturava num ano. O pior é

que é até verdade. E, levando em conta o que se paga hoje a um jornalista, o

cálculo do volante pode até ser conservador. O problema está em dizê-lo em

público e assumir que fazemos parte de um mundo em que a única coisa que

importa é a conta bancária do cidadão. Assim, o rico tem sempre razão.

Essa é a lógica do momento, e que implica no esvaziamento completo da

questão ética. Outro exemplo: Robinho está fazendo com o Real Madrid

exatamente o que fez ao Santos alguns anos atrás. Não lhe importa que haja

um contrato em andamento. Se existe um paradeiro mais interessante (como

agora o Chelsea parece ser), por que deveríamos cumprir o que assinamos? Não

que o Real seja uma pia instituição e esteja sendo vítima nesse caso. De

certa forma, está provando do próprio remédio, pois também não se incomoda

em assediar jogadores com contrato em vigência, como fez exatamente com o

Santos, para levar Robinho. Em síntese: eles se merecem, e muito bem. São

farinha do mesmo saco.

Em comparação com esse tipo de conduta do futebol profissional ficam ainda

mais bonitas façanhas como a de Maurren Maggi e das meninas do futebol, que

ganharam prata, mas são de ouro.