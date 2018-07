Desafios da seleção

17/7/2007

Amigos, a meu ver a seleção brasileira tem dois problemas a resolver, que se

tornam mais evidentes com a vitória na Copa América. Talvez os dois estejam

interligados.

O primeiro diz respeito à forma de jogo e à sua eficácia. A forma é uma

expressão do estilo, da escola brasileira, feita de ginga, inventividade,

técnica apurada, jogadas imprevisíveis, etc. Vocês sabem: aquelas qualidades

que fizeram o nosso futebol famoso no mundo todo.

A eficácia se refere à maneira como esse estilo de jogo se mostra capaz (ou

não) de vencer. Ele se impôs com clareza em 1958, 1962 e 1970 – para ficar

nas Copas do Mundo. Perdeu em 1974, 1978 e, sobretudo, 1982, naquele jogo

batizado de A Tragédia de Sarriá.

O segundo desafio da seleção é o seu relacionamento com o torcedor

brasileiro, que parece ter esfriado. Os motivos são vários e já foram

apontados e discutidos pelos melhores cronistas: jogadores que saem cada vez

mais cedo para o exterior e perdem contato com o País, mercantilização da

imagem da seleção pela CBF, ausência de jogos no Brasil, etc. Esse

distanciamento se aprofundou com a derrota para a França na Copa de 2006.

Fica a pergunta: se essa seleção de “estrangeiros” se tornar vencedora, nós

a sentiremos mais próxima? Se ganhar o hexa na África do Sul, voltaremos a

nos apaixonar por ela? Na eventualidade de o Brasil sediar a Copa de 2014,

teremos por aqui uma renovada febre de paixão pelo escrete? Voltará ele a

ser a pátria em chuteiras, expressão que hoje tendemos a ridicularizar?

A julgar pelas declarações após a vitória, Dunga tem clareza sobre alguns

pontos. Primeiro: vencer é tudo, e o resultado anula as críticas. Segundo, o

título deve ser suficiente para “resgatar a auto-estima do torcedor

brasileiro, aquele trabalhador que mora no subúrbio e só tem alegria com a

seleção”. Ele se esquece de que o consolo do homem do subúrbio talvez seja

maior com seu time do que com a seleção, mas esta é uma outra história.

Ou seja, para Dunga, é vencendo que a seleção se recoloca no lugar de honra

simbólico do povo brasileiro. Será que é assim mesmo? Ele não entende que um

retorno ao “estilo brasileiro” seja imprescindível. Talvez porque esse

estilo não exista mais, ou tenha se tornado obsoleto no futebol moderno ou

mesmo porque ele, Dunga, não tenha grande apreço pela escola brasileira da

bola. Não existindo uma identidade estilística a defender, apenas o

resultado conta. Ganhou, tem razão. E a vitória, por si só, será capaz de

recompor os laços fragilizados entre a seleção e sua torcida.

No entanto, devemos lembrar que o estilo brasileiro de jogar futebol não é

algo neutro, uma invenção da cabeça de cronistas. É uma espécie de

linguagem, marca registrada, construída e depurada ao longo de gerações de

craques, de Friedenreich a Domingos, de Leônidas a Garrincha, de Zizinho a

Pelé. Uma linguagem corporal que fala às pessoas porque elas se reconheceram

nessa forma de jogo. Ou talvez sentiram naqueles jogadores uma espécie de

ideal a ser atingido, que expressava o que gostaríamos de ser e não

necessariamente o que éramos de fato. Nos imaginávamos completos como Pelé,

irreverentes como Garrincha, sábios como Didi, inteligentes como Tostão,

valentes como Jairzinho.

Daí porque talvez os resultados, que são fundamentais, não digam a última

palavra sobre o relacionamento entre o torcedor e a seleção. O Brasil de

2007 certamente não é o mesmo daquele dos anos 1960 e 1970. Qual a

“linguagem” futebolística que nos falaria hoje à alma e nos faria retomar o

antigo caso de amor com a seleção?