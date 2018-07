Diário da Copa 2014. Alemanha 1 x 0 Argentina. E deu samba em Berlim. Alemanha é tetra

Foi uma bela decisão para uma Copa do Mundo magnífica. Apesar do placar exíguo, Alemanha 1 x 0 Argentina foi um jogo emocionante, tático, duro, cheio de alternativas. No fim, prevaleceu quem buscou mais o ataque, embora a Argentina tenha criado boas chances no contra-ataque. Desperdiçou-as com Higuaín, Palácio e Messi, este irreconhecível.

Por fim, a Alemanha, já no segundo tempo da prorrogação, decidiu com um golaço de Mario Götze, que matou o cruzamento no peito e, sem deixar cair, emendou cruzado para o gol. Um dos mais bonitos deste Mundial cheio de belos gols. E gol que vale uma Copa não tem igual.

Com a conquista, a Alemanha se iguala à Itália em quatro títulos. É o primeiro europeu a ganhar uma Copa nas Américas. E agora o placar de Copas fica em 11 para a Europa, 9 para a América do Sul. Reflexo do que vem acontecendo nos últimos tempos no mundo do futebol. Nas três últimas Copas, venceram três europeus: Itália em 2006, Espanha em 2010, Alemanha em 2014. Em duas dessas ocasiões, 2006 e 2010, europeus disputaram entre si a final.

A Argentina é um vice de cabeça erguida. Enfrentou de igual para igual um time que lhe é superior. Poderia até ter vencido, talvez, caso aproveitasse as chances que teve. Não fez, tomou. Isso é tão antigo quanto a redondeza da bola. Não deu fiasco, não se encolheu, não apostou numa única bola favorável, etc. Jogou bem, dentro da proposta de Sabella. Messi destoou. Parecia fora de melhores condições. Talvez tenha sentido alguma contusão. Não se sabe. Mas esteve longe de ser o jogador decisivo, o que dele se esperava. O fato de ganhar como melhor jogador da Copa é mais uma palhaçada da Fifa. Ganhou com o nome, não com o que jogou de fato. O melhor jogador, para mim, foi Robben. Neuer venceu como melhor goleiro, o que isso, sim, é justo. Numa Copa de grandes goleiros, ele sobrou.

Não houve o baile alemão que se esperava depois da goleada sobre o Brasil. Acontece que do outro lado havia um time jogando. E com coração, além de técnica. Os argentinos também servem de exemplo para os brasileiros. Jogar com emoção não é sinônimo de chorar durante o hino. É algo mais.

Enfim, vamos passar algum tempo ruminando essa Copa e suas circunstâncias. Por enquanto só cabe reconhecer que venceu mesmo a melhor seleção. Isso é incontestável.



