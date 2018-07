Diário da Copa 2014. Alemanha 2 x 2 Gana. Meia zebra

E quase deu zebra total, porque Gana chegou a abrir 2 a 1, mas então Klose entrou em campo e, na primeira bola, empatou. Com isso, igualou Ronaldo em gols em Copas do Mundo: 15.

Depois de um primeiro tempo sem grandes emoções, no segundo virou jogão. A Alemanha abriu o placar (Gotze), depois Gana virou, com Ayew e Gyan. Klose empatou. Mas o jogo ficou aberto até o fim, com chances dos dois lados. A Alemanha queria garantir a classificação para as Oitavas. Gana queria continuar respirando.

Mesmo com o empate, o grupo ainda ficou indefinido. Vai ter suspense até o final.

A Copa continua sensacional. E já vai definindo um perfil (um, entre vários). Os “pequenos”não vieram a passeio. Depois do fenômeno Costa Rica, hoje o Irã engrossou o caldo para o lado da Argentina e só perdeu porque do outro lado tinha um desses jogadores cada vez mais raros capazes de, sozinhos, definir um jogo. E, em seguida, Gana empata com a toda poderosa Alemanha. E, pelo que fizeram em campo, não seria absurdo nenhum se tivesse vencido.

Essa imponderabilidade dá todo sabor ao futebol. Nenhum dos grandes favoritos deixou de sofrer – Espanha, Alemanha, Brasil, Itália e Argentina. Uma já foi eliminada, Alemanha e Brasil ganharam uma e empataram outra. A Itália ganhou uma e perdeu outra. A única com 100% de aproveitamento é a Argentina. Tem Messi.