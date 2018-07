Diário da Copa 2014. E o que foi essa ridícula entrevista coletiva da Comissão Técnica?

Gente, depois do que aconteceu, a única atitude digna da equipe de Luis Felipe Scolari seria pedir desculpas públicas ao povo brasileiro e anunciar a demissão coletiva de toda a Comissão Técnica.

Ao contrário, o que se viu foram desculpinhas esfarrapadas, e a afirmação, estapafúrdia, de que o trabalho fora bem-feito. Mesma coisa de um engenheiro dizer, depois que a ponte caiu, que os cálculos estavam corretos. Ou o médico que esqueceu o bisturi no estômago do paciente, que tudo foi feito de acordo com o protocolo. Que coisa!

Todo mundo viu que a seleção apresentou-se muito mal preparada para esta Copa. Não tinha padrão tático, não era capaz de inovar de acordo com o andamento das partidas, alguns jogadores estavam fora de forma e o equilíbrio emocional era precário. Veio se arrastando pela competição, até pegar pela frente um time competente e ser atropelada.

A Comissão Técnica forjou uma narrativa, a do famoso “apagão de seis minutos”, que teria posto tudo a perder. Quer dizer, leia-se assim: nós fizemos um grande trabalho, não temos culpa se os jogadores “apagaram”em campo. A história não cola, não é? Mesmo porque, depois de feito o estrago, a seleção não voltou a jogar bem. Só no início do segundo tempo, quando os alemães já tinham tirado o pé fazia tempo, chegaram a ameaçar um pouco a meta de Neuer. Mesmo assim, ainda tomaram mais dois gols. Uma várzea, isso sim.

Sobre o tal apagão: por que não havia dentro de campo um líder capaz de acalmar os companheiros e dizer: Tudo bem, tomamos um gol, vamos empatar e virar o jogo. Alguém como Didi que, quando o Brasil tomou o primeiro gol da Suécia em 1958, pegou a bola, caminhou tranquilamente para o meio de campo e sossegou a todos. Ok, não é sempre que há um Didi, um Zito, um Carlos Alberto Torres. Mas será que não havia sequer um atleta com capacidade de liderança para assumir o controle nos momentos difíceis? Um chora sentado na bola, outro chora no fim da partida…Durante o jogo, ficam mais perdidos que cego em tiroteio. Nunca vi coisa igual. Menos ainda numa seleção brasileira.

Mas se os jogadores foram um desastre, entendo que a maior carga de responsabilidade fica mesmo com a Comissão Técnica. Arrogante, despreparada, obtusa, fora da realidade. Como interpretar de outra forma a patética leitura de uma carta, por Carlos Alberto Parreira, de uma suposta torcedora (é um perfil fake) emprestando seu apoio aos dirigentes? Lembram da Velhinha de Taubaté, aquela personagem do Luis Fernando Verissimo, para quem o mundo era uma maravilha? Desde então eu nunca havia visto tanta ingenuidade como na carta dessa senhora virtual.

Enfim, Felipão e seu grupo deveriam retirar-se de cena o mais rápido possível. Têm ainda de conduzir essa nau avariada em seu último compromisso na Copa, a lamentável disputa pelo terceiro lugar, contra a Holanda. Depois, seria hora de gozar de uma suave e sem dúvida confortável aposentadoria.

