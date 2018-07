Diário da Copa 2014. Holanda 3 x 0 Brasil. E acabou o vexame…

Felizmente acabou a participação brasileira na Copa do Mundo. Com mais um vexame, desta vez diante da Holanda. 3 a 0, num jogo fraco, com duas equipes desmotivadas, mas mesmo assim, com a Holanda mostrando padrão de jogo, coisa que o Brasil não teve.

Nem a torcida coxinha se conteve e terminou a Copa vaiando a seleção, que faz história com uma série de recordes negativos. A maior goleada, o maior número de gols tomados numa Copa etc. Uma vergonha completa. De ruborizar o mais deslavado cara de pau.

Não acredito que, diante desse resultado, a cúpula da CBF ainda mantenha a ideia de jerico de manter a atual comissão técnica, nem que seja em mandato tampão. Tem de mandar todo mundo embora. Por justa causa.

A bem do futebol, todos deveriam era pedir demissão imediatamente. Cometer, em nome da honra, e do passado de todos eles, uma espécie de harakiri profissional. Adeus. É hora de repensar o futebol brasileiro, se tivermos clima e talento para tanto

É o desafio para os próximos anos. Mas com os homens que aí estão, a minha fé é mínima.

