Diário da Copa 2014. Para que ou para quem serve o jogo pelo 3º lugar?

Bem, a não ser para a Comissão Técnica, para Dona Lúcia e mais uma meia dúzia de ingênuos, o trabalho de preparação do time foi péssimo, o pior da história da participação brasileira em Copas do Mundo.

Assim, para eles, essa partida contra a Holanda serve para deixar uma última impressão um pouco mais favorável.

Imagine se ganha, empata e vai para disputa de pênaltis, ou mesmo se perca por um placar convencional: sempre poderão reforçar a tese do “apagão ” no jogo com a Alemanha. Aquilo teria sido uma exceção. Uma coisa que acontece de mil em mil anos, um acidente de trabalho. Uma fatalidade. Portanto, ninguém seria responsável pelos 7 a 1. Foi o destino.

Tudo isso será reforçado, caso, repito, o placar, ainda que desfavorável, seja algo tolerável no jogo de hoje à tarde. Hipótese possível, mesmo porque a Holanda está tão desmotivada quanto o Brasil, a julgar pelo que dizem Van Gaal e seus jogadores.

Enfim, é o jogo da ressaca. O jogo dos derrotados. Mas que pode servir para transformar desculpas esfarrapadas em explicações verossímeis. Para os ingênuos.

Obs. Todos os posts são linkados no Facebook (Luiz Zanin) e no Twitter (@lzanin). Podem comentá-los nessas redes sociais