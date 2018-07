Diário da Copa. Argentina 0 x 0 Holanda (4 a 2 nos pênaltis). Hermanos na final

Foi um jogo amarrado e duro, do começo ao fim. Poucas chances de lado a lado. Muita vontade de não perder e pouco risco para ganhar.

Isso não quer dizer que tenha sido um jogo chato. Teve momentos chatos, mas foi se tornando tenso à medida que o tempo corria. Avançou pela prorrogação e terminou nos pênaltis, sua conclusão lógica.

Messi, desta vez, não conseguiu a jogada decisiva que tinha providenciado em partidas anteriores. Robben também não brilhou como de outras vezes. As defesas prevaleceram sobre os atacantes, mesmo que geniais. Assim é o futebol.

Foi um jogo de homens, ao contrário da palhaçada infantil (por parte do Brasil) de ontem. Um jogo duro, leal, às vezes ríspido. Mas que terminou de maneira empolgante.

E agora? Time por time, a Alemanha é melhor, mais homogênea. Mas a Argentina tem o melhor do mundo, que pode decidir numa jogada. E mais: joga com alma, com muita alma. Isso pode fazer a diferença.

Vai ser um jogaço na final.

E, no sábado, Brasil e Holanda farão o mais melancólico dos jogos, aquele pelo terceiro lugar. Ainda mais para o Brasil, que promove a Copa, joga em casa, e chega para a última partida com o peso da humilhação sofrida diante da Alemanha. Tem boa chance de apanhar também da Holanda

