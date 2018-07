Dunga, nós e os clichês

A voz corrente é que com os 4 a 0 sobre o Uruguai, Dunga carimbou o seu passaporte para a África do Sul. “Carimbou o passaporte”: notaram o lugar-comum? Pois deles é feito 90%, senão mais de tudo aquilo que pensamos e reputamos como original. Quem nunca cometeu esse pecado que atire a primeira pedra (ôpa, lá veio mais um!). Mas, enfim, quem não os cometeu também quando Dunga assumiu a seleção? Como ele era o símbolo de uma certa concepção de jogo, falaram, quer dizer, falamos, que a “era Dunga” havia voltado e agora no comando. Até quando, não se sabia. Eu mesmo escrevi que, provavelmente, Dunga faria uma espécie de mandato-tampão, até que Luiz Felipe Scolari estivesse disponível – na época, Felipão treinava a seleção portuguesa. Dunga foi ficando. E, ficando, encontrou um padrão de jogo. Que pode não ser aquele que desejamos, sonhamos e aspiramos, mas tem resolvido a questão. Principalmente contra adversários tradicionalmente difíceis, como foi o caso com o Uruguai e seu tabu de 33 anos no Estádio Centenário.

É claro que essa boa campanha nas Eliminatórias coloca em suspenso uma certa “escola brasileira de jogar bola”, que era a que mais prezávamos. Fiquem tranquilos, não vou voltar ao supremo lugar-comum que é a discussão entre futebol-arte e futebol de resultados, ou o que foi melhor, perder com a seleção de 1982 ou ganhar com a de 1994? São discussões acadêmicas, intermináveis, inócuas a meu ver, já que ninguém que eu conheça entrava em campo para dar exibição ou espetáculo. Desde que a bola começou a rolar, futebol é competição. Entra-se em campo para vencer. Se o espetáculo vier, será como subproduto, como excesso, por assim dizer. O Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha, o Palmeiras de Ademir da Guia, o Flamengo de Zico, etc. – todos eles entravam em campo para ganhar. E ganhavam. Simplesmente porque esses times, além dos gênios citados que definiram uma época e uma filosofia de jogo, tinham também outros excelentes jogadores, craques que, ao procurar a vitória, faziam belo o jogo. O tal jogo bonito prevaleceu porque se mostrou superior aos outros. Se fosse frágil, não teria sobrevivido tanto tempo. Prevaleceu porque, além de bonito, era eficaz. E, assim, o fracasso de 1982 deve ser considerado um acidente de percurso, que tem o valor de exceção. Ou assim me parece porque há muita gente boa que tem outra opinião a respeito.

Já com o Dunga no comando, o que temos é a afirmação de um estilo. A seleção brasileira, hoje, é um time de muita marcação e que joga bem nos contra-ataques, com muita eficiência. Tem sido assim contra os principais adversários, Argentina e Uruguai. Em seis jogos foram quatro vitórias e dois empates. 14 gols marcados e três sofridos. Quem irá discutir com tais números, ainda mais em tempos pragmáticos como o nosso? É até possível que o Brasil tenha mais dificuldades amanhã contra o Paraguai, quando, jogando em casa, no Recife, se sentirá obrigado a atacar. O próprio Dunga levantou essa hipótese em entrevista. Pode ser . E será interessante se for assim. Bom para checar se esse novo estilo brasileiro padece de rigidez ou terá flexibilidade para se adaptar a situações diferentes. Jogar sempre do mesmo jeito tem lá suas limitações, mesmo quando parece dar sempre certo. Um dia emperra. O São Paulo que o diga.