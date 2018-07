E a Portuguesa, hein?

De acordo com matéria do Estadão, o Ministério Público concluiu que a Lusa “vendeu” sua vaga na Série A ao, conscientemente, escalar o jogador Heverton, que estava suspenso. Falta ainda investigar a movimentação de contas bancárias para ver quem recebeu a grana.

E, sobretudo, quem pagou. Isso porque, no Brasil, existe o exótico hábito de termos corruptos mas não corruptores. Ora, a corrupção exige, pelo menos, dois agentes para se concretizar. No Brasil, quem paga, ou seja, quem corrompe, fica em segundo plano. Isso porque, em geral, faz parte da elite empresarial ou coisa que o valha. Não pode ser assim.

De qualquer forma, dois clubes, àquela altura do campeonato, poderiam se beneficiar do “lapso” no caso Heverton: o Flamengo e o Fluminense. O Flamengo livrou-se por conta própria. O Fluminense chegou a ser rebaixado e reverteu a degola no tapetão do STJD.

A hora é muito propícia para desatar todos os nós deste caso e apurar: 1) quem recebeu? 2) quem pagou? 3) houve facilitação ao nível judicial? E que todos sofram as devidas consequências.

Vamos passar o futebol brasileiro a limpo.