É esse o equilíbrio que queríamos?

24/7/2007

Quem é contra o sistema de pontos corridos diz que ele perde a graça quando

algum time dispara. E, assim, a torcida fica sendo para um campeonato

equilibrado, com concorrentes embolados, decidindo tudo na última rodada. Se

é assim, nada melhor do que esse Brasileirão de 2007 porque mais

equilibrado, impossível. Mas, como bem se pergunta um amigo aqui da redação,

era esse o equilíbrio que tanto desejávamos?

Essa é a questão. O nivelamento de qualquer atividade, futebol inclusive,

pode ser obtida por cima ou por baixo. Acho que nem preciso dizer de que

maneira se atingiu o equilíbrio no futebol brasileiro. Por exemplo, bastaria

rever as jogadas dos gols contra o Corinthians e contra o Flamengo para nos

convencermos de que o problema não é apenas falta de atacantes, mas também

de zagueiros. Claro, não é justo jogar toda a culpa sobre Fábio Ferreira, do

Corinthians, e Irineu, do Flamengo, protagonistas das maiores lambanças da

rodada. Mas é óbvio que, em futebol mais sadio, eles não estariam jogando em

clubes de ponta.

De ponta? Mais do que isso: Corinthians e Flamengo são os dois times mais

populares deste País. Terminaram a rodada na zona de rebaixamento. O Mengo

segura a lanterna. “Sim” – dirá um rubro-negro otimista (será que eles ainda

existem?) – “mas estamos com três jogos atrasados”. Ok, mas com oito pontos,

o Flamengo só deixa a zona de descenso se vencer os três. Está jogando bola

para que se conte com isso?

Enfim, a situação falimentar desses clubes de imensa torcida e prestígio diz

muito sobre o panorama atual do futebol brasileiro. Tudo é fruto de péssimas

administrações e, no caso do Corinthians, da ilusão de que firmar uma

parceria com a máfia internacional sairia de graça. Mas ambos também são

vítimas de uma situação mais geral do nosso futebol, que deixa os clubes em

posição muito frágil diante dos negócios do futebol globalizado.

Na outra ponta da tabela, o Botafogo, mesmo perdendo força com a ausência de

Dodô, continua com ótimo aproveitamento – 69% dos pontos possíveis. Seguido

por São Paulo (56%), Paraná (56%) e Grêmio (53%). No mais, a embolação é

geral e 11 pontos separam o líder Botafogo do primeiro clube que escapa à

zona de rebaixamento, o Juventude, que tem 14, em 12 jogos.

TEORIA DA VAIA

O Pan começou com uma grande vaia. Vaia que foi aplaudida por uns e vaiada

(em silêncio) por outros. A propósito desse episódio, lembrou-se de Nelson

Rodrigues e a frase de que o Maracanã vaia até minuto de silêncio. Ao longo

do Pan, as vaias voltaram a levantar polêmica. O grande ídolo do basquete,

Oscar Schmidt, foi censurado por vaiar atletas de esportes individuais, como

se a vaia fosse aceitável apenas quando dirigida a esportes coletivos. Vi a

dupla americana de vôlei de praia ser vaiada em sua disputa com os

brasileiros. Dupla pode levar apupos? Depois houve a longa vaia (seguida de

pancadaria) em uma decisão do judô entre uma cubana e uma brasileira. Judô

não é esporte individual?

Mas, se um presidente ou uma judoca podem ser vaiados, é no futebol que a

vaia encontra seu habitat natural. Nele, vaia-se o minuto de silêncio, a

execução do Hino Nacional, o trio de arbitragem, os gandulas, o adversário e

o próprio time da casa quando não desempenha a contento. Entre tantas vaias

recentes, a mais terrível foi a da Fiel na derrota para o Náutico. De gelar

os ossos, presidente Dualib.