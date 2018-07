É justo ou não é?

Costumamos dizer que um placar é justo se vence o time que joga melhor. Com

mais razão ainda, dizemos que um título é justo se o melhor time ganha o

campeonato. E dizemos que o campeonato por pontos corridos é o mais justo

porque premia a regularidade contra o acidente, que pode acontecer quando se

decide uma taça em um ou dois jogos finais.

Então precisamos decidir o que fazer com este Campeonato Paulista, que chega

à rodada final ainda indefinido. Afinal, há outro consenso no ar: o de que o

São Paulo é o melhor time, embora o Santos ainda possa ser considerado

favorito ao título pela simples e boa razão de que para isso depende apenas

de suas próprias pernas.

Pernas que podem não ser as mais habilidosas do campeonato, mas que foram

acumulando os pontinhos necessários para colocá-lo em vantagem sobre o

tricolor, que tem de vencer o Ituano e ao mesmo tempo secar o Peixe contra a

Portuguesa.

A superioridade do São Paulo ficou tão clara no clássico que nem precisa ser

demonstrada. É um daqueles óbvios ululantes, como dizia Nelson Rodrigues. O

São Paulo não apenas dominou o jogo, como o fez durante os 90 e poucos

minutos da partida. Foi melhor em qualquer quesito: ataque, defesa,

posicionamento do meio-de-campo, criatividade, posse de bola, postura

ofensiva, raça, aproveitamento. Um banho, como até mesmo a galera santista

deveria admitir, e para o seu próprio bem. Digo isso porque o Santos pode

muito bem tornar-se campeão no próximo final de semana, o que deve ser

comemorado, mas com lucidez. Se não vierem reforços, não vejo esse time –

nem com o milagreiro Luxemburgo no comando – lutando pelo título no

Brasileiro.

Quer dizer então que o melhor time paulista pode ficar sem a taça num

campeonato tido como o mais justo? Pode, por que não? E isso porque andou

perdendo pontos pelo caminho, porque começou atrasado em função da campanha

pelo tri mundial, porque os jogadores estavam cansados, estressados,

relaxados, o que for. Bem, tudo tem um preço , e o Mundial em Tóquio bem

vale um Campeonato Paulista, não é? O São Paulo poderia reclamar também que

este é um campeonato de tiro curto, sem segundo turno. Mas, neste caso, ele

foi mais beneficiado do que prejudicado porque jogou sempre em casa. Repito:

ganhou todos os clássicos, sim, e sempre em casa. Houvesse segundo turno,

teria de enfrentar o Santos na Vila e o Palmeiras no Parque Antártica.

Chamar o Morumbi de campo neutro é a maior cascata do mundo. O próprio

supervisor de futebol Marco Aurélio Cunha, eufórico depois do jogo,

declarou: “Quem manda no Morumbi é o São Paulo; aqui é nossa casa e aqui não

perdemos nem jogos da Libertadores”, conforme se lê no site da Gazeta

Esportiva. Segundo a boa observação de Fábio Sormani, na Rádio Record, essa

declaração de Cunha deveria ser arquivada e exibida pelos interessados toda

vez que a Federação Paulista ou a CBF quiserem garantir aos trouxas que o

Morumbi é campo neutro. Enfim, o São Paulo, que tem o melhor time, não pode

se queixar de nada, e deve receber essa possibilidade de título como uma

bênção do destino.

Já o Santos, que começou como o patinho feio do campeonato e nem por isso

virou cisne na reta final, será campeão injustamente, caso isso venha a

acontecer? Nada disso. Terá tido o mérito de arrumar um time pelo menos

competitivo antes que todo mundo achasse isso possível. Veio chegando,

chegando e está aí, com boas possibilidades de ganhar um título que não vê

desde 1984. Terá uma pedreira pela frente, a Lusa, desesperada. Mas, como

disse, depende apenas dos próprios pés, da cabeça – e do coração, que também

faltou na luta contra o São Paulo.

Será justo? Claro que sim, da mesma forma que será justo se o título for

para o melhor time. Justiça, em futebol, é um conceito mais do que relativo.

E, quer saber? Talvez nas outras coisas da vida também.

4/4/2006