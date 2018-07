E o caminho se faz ao andar

Como somos inconstantes! Bastou uma atuação impecável de Kaká contra a Nova

Zelândia para que o jogador do Milan desbancasse o até então imbatível

Ronaldinho Gaúcho na preferência do público. Ouvi, vi e li o deslumbramento

de comentaristas, mas também entrei num site esportivo (Gazetaesportiva.net)

e comprovei que os internautas passaram a ter Kaká como favorito (mais de

60%) para ser o melhor brasileiro da Copa da Alemanha.

Que pode ser mesmo, não há nenhuma dúvida. Bastava ter acompanhado suas

atuações pelo Milan na temporada para comprovar sua regularidade, poder de

decisão e o sentido de equipe que os italianos tanto valorizam. Mas o que

aconteceu no treino contra a Nova Zelândia? Por exemplo, Kaká entendeu antes

dos outros que o jogo pelo meio estava congestionado demais e começou a cair

pelas pontas. Foi assim que deu a assistência a Ronaldo para abrir a

contagem. Essa capacidade de enxergar o jogo é apenas um detalhe, mas como o

próprio gol, segundo o Parreira, também é um mero detalhe, deve ser levada

em consideração.

Será que foi essa visão tática do jogo que elevou a cotação de Kaká? Duvido.

Aposto que o lance que o colocou na preferência do eleitorado foi aquele em

que arrancou do meio do campo e foi levando a defesa adversária até marcar o

seu próprio gol. Somos ainda muito dependentes dos efeitos especiais de uma

jogada individual. Mas não são sempre elas que decidem uma partida, ou até o

mesmo o destino de uma seleção num mundial.

De resto, o que sabemos sobre o que vai acontecer nesta Copa já tão próxima?

Quase nada. Cada competição e, dentro dela, cada equipe, irá construir a sua

própria história, que começará ser contada a partir desta sexta-feira. Esse

time brasileiro, formado por estrelas milionárias e mimadas como gatas de

luxo, se converterá numa grande equipe de futebol, uma daquelas

inesquecíveis, de antologia, para ser lembrada até depois do Juízo Final,

como a de 1970? Não sei. Tem ingredientes para tanto, mas cabe a eles, e ao

imponderável, decidirem entre a glória e o fiasco, porque não haverá meio

termo possível.

Inconstantes que somos, já passamos do mais risível otimismo (“favoritos

absolutos”, rosnava-se pelas esquinas) a um pessimismo cheio de pudor.

Chegamos a dizer que tudo andava tão a nosso favor que só poderia resultar

em desastre. Grandes jogadores no auge da forma, todos já realizados

profissional e financeiramente, nenhuma contusão mais grave, nenhuma

polêmica, bom estado de espírito, etc. e tal. Tudo isso só poderia acabar

mal porque quando não se confia em um país e sua gente, como é o nosso caso,

vento a favor só pode significar prenúncio de tempestade. Os supersticiosos

ficaram mais aliviados quando houve um princípio de briga entre Adriano e

Edmilson e, principalmente, quando este foi cortado por contusão. Agora são

as bolhas de Ronaldo, e assim por diante. Já temos uma cota administrável de

contratempos que nos tiram da confortável e incômoda posição anterior.

Mas a história dessa seleção de 2006 ainda precisa ser escrita por seus

atores principais. Eles devem mostrar serviço e numa Copa do Mundo, que é

quando se separam as crianças dos adultos. Por isso não concordo com alguns

colegas que dizem que a seleção ou Ronaldinho nada mais têm a provar. Como

não? Têm tudo a provar, sim senhor. Se time e craques badalados e cantados

como melhores do mundo e de todas as galáxias negarem fogo na hora agá, como

levá-los a sério? Por isso, em minha opinião, ninguém se consagra ou cai em

desgraça por antecipação. O jogo tem de ser jogado. Como dizia Antonio

Machado, um dos meus poetas favoritos: “Caminante, no hay camino, se hace

camino al andar.”

Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano, Robinho e todos os outros têm de fazer o

seu caminho. Construí-lo. Nada está predestinado. O resto é chute. E, em

geral, chute fora.

30/6/2006