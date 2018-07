E o Santos vence afinal

Foi suada, mas saiu a primeira vitória do Santos no Paulistão, ontem, contra o Ituano.

Não foi mole. O Ituano saiu na frente, com gol irregular, e o Santos demorou a virar. Conseguiu com dois gols de Alan Kardec, o nome do jogo, claro.

Mas, a meu ver, tudo começou a virar quando Muricy tirou o indolente Renteria e colocou Dimba em seu lugar.

Dimba?, você pode estar se perguntando. Aquele antigo, do Goiás, goleador?

Não, esse é um jovem, sobrinho do mais velho, e que adotou o apelido do tio. Começou muito bem no Santos. Movimentando-se, criou oportunidades, abriu espaços e deu o passe para o gol da virada. Muito bom. Melhor deixar o colombiano no banco e escalá-lo, Muricy.

Soube que o velho Dimba joga hoje no Ceilândia, no Distrito Federal.