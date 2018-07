E quem entende esse jogo?

21/8/2007

O futebol é um esporte estranho. Todo mundo acha que o entende mas ninguém o

domina em sua totalidade. Todos acham que o conhecem mais do que os

jogadores e os técnicos. Todo boleiro teve o seu dia de perna-de-pau e todo

treinador já foi chamado de burro. O que a torcida está dizendo? Que o

professor não está conseguindo “ler” o jogo. Dorme no banco, acusação que

pesava sobre o rechonchudo Vicente Feola, o primeiro a dar um título mundial

ao Brasil. Outra vítima foi Luiz Alonso Perez, o Lula, que treinou o Santos

por 13 anos. Diziam que com aqueles jogadores até uma freirinha da ordem das

carmelitas conduziria o time à vitória. Técnicos são os bodes expiatórios

preferenciais.

Jornalistas e cronistas esportivos também são alvos desse tipo de acusação.

Vidraças e estilingues ao mesmo tempo, concorrem entre si para ver quem

entende mais. E levam pau dos torcedores, que dizem que eles não entendem

nada, sobretudo se falam mal dos seus times. Mas o que é entender? Saber de

cor escalações de times dos anos 20? Conhecer a numerologia das táticas,

aquela que vale quando os adversários estão parados antes do pontapé

inicial? Saber na ponta da língua dados estatísticos, número de gols de bola

parada, desarmes, dribles e chutes a gol? Mas, e a dinâmica do jogo? Quem

enxerga as linhas invisíveis que se traçam quando os 22 se misturam?

Análises “científicas” me parecem frias. Perdem do jogo uma de suas

características essenciais – a emoção. É como estar diante de uma paisagem

maravilhosa, de uma mulher deslumbrante, e nelas só enxergar dados técnicos,

distâncias, medidas e polegadas, a mais ou a menos. Sem a emoção, não

compreendemos nada da vida.

Por outro lado, só com a emoção estamos condenados à ignorância ou à

banalidade. Sentimos que um filme ou livro nos tocam e não sabemos bem por

quê. Achamos que para um time ganhar basta a raça, “colocar o coração na

ponta da chuteira” (que horror…). Dominados pela emoção, nos tornamos

monstros de parcialidade. Se assistimos a uma partida do nosso time, vemos

apenas a metade do jogo, pois o adversário não conta, está lá para ser

vencido.

Para compreender o futebol, deveríamos manter o balanço entre emoção e

razão. Ver tanto a técnica quanto a paixão. Conhecer pela inteligência e

sentir com o coração. Mas quem é tão equilibrado a esse ponto?

E, mesmo assim, teríamos de levar em conta que o futebol é múltiplo. É um

fenômeno sociológico, econômico, mítico, político, etc. Representa aspectos

profundos da sociedade na qual é o jogo dominante, movimenta bilhões em

negócios, faz parte da narrativa mitológica de povos inteiros e sua

utilização por políticos de todos os tempos e matizes não pode ser ignorada.

Tudo isso entra em campo junto com os dois times, o juiz e os bandeirinhas.

Isso quer dizer que o futebol é complicado como física quântica? Antes do

jogo contra o Goiás, Jadilson, do São Paulo, respondeu a uma pergunta tática

do repórter de maneira que não envergonharia Garrincha: “O futebol é muito

simples, vamos chegar na linha de fundo e cruzar para a área, porque é assim

que saem os gols”. E quem vai dizer o contrário?

Pois é, leitor, eu e você sabemos muita coisa de futebol. Ao mesmo tempo não

sabemos nada. Como todo mundo, aliás. Daí o encanto permanente desse esporte

muito simples, apesar de tão complexo.