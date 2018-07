E se o nome dele fosse Robiño?

3/7/2007

Uma emissora de televisão deu 30 segundos a João Saldanha para explicar por

que o Brasil havia vencido a Iugoslávia. João nem precisou desse tempo todo:

“O Brasil ganhou porque Zico se chama Zico. Se chamasse Zicovic, a

Iugoslávia teria vencido.” No domingo, o Brasil ganhou porque Robinho se

chama Robinho. Caso se chamasse Robiño, o Chile teria vencido. O craque

disse sua palavra. A definitiva.

Longe de mim menosprezar a análise tática do futebol, prática que se tornou

popular entre técnicos, comentaristas e boleiros de botequim. Influenciados,

possivelmente, pela importância que a Europa atribui ao assunto, o que temos

é uma falação numérica infindável: 4-4-2, 3-5-2, 4-3-2-1 e sei lá mais o

quê. Uma amiga, escutando um papo desses, espantou-se: mas o que é isso,

futebol ou número de celular? Todo esse falatório tecnocrático desfaz-se

diante de dois dribles e uma pedalada. Como o “futebol científico” da União

Soviética derreteu sob Garrincha e Pelé em 1958.

Por coincidência, outro dia ouvi o mesmo Zicovic, aliás, o Zico, dando

entrevista, agora na condição de técnico do Fenerbahçe. Lembrando sua época

de craque, Zico disse que, quando jogava, nunca ouvira falar em esquema

tático e outros bichos. E olhe que ele foi treinado, entre outros, por Telê

Santana, cujo nome hoje ninguém ousa pronunciar sem antepor o qualificativo

de “mestre”.

O fato é que, até Robinho decidir o jogo, encontrando seu espaço pela

direita (o craque sempre encontra seu espaço, costuma dizer Pelé), o Brasil

de Dunga patinava no jogo, mesmo ganhando por 1 a 0. Foi por lá que ele

recebeu ótimo passe de Vágner Love e fez o segundo, de cavadinha, na saída

do goleiro. E foi por lá que driblou dois adversários em velocidade e

finalizou de pé esquerdo. Um golaço. Por que estes lances aconteceram?

Porque Robinho esqueceu o que os Capello da vida lhe enfiaram na cabeça e

jogou o futebol aprendido nas praias de São Vicente, no Portuários, na base

do Santos. Voltou a ser Robinho.

É em busca de momentos assim que a torcida vai ao campo, ou liga a TV para

ver um jogo. Momentos de magia, de inesperada beleza, ou senão de luta, de

tensão, de entrega, de drama. Uma partida é um teatro, com a diferença de

que a peça não está dada de antemão, por mais que os “professores” queiram

prever tudo. O texto do jogo vai sendo escrito à medida em que a bola rola e

os atores se vêem obrigados a improvisar, embora ensaiem muito antes de

entrar em cena.

Dessa beleza, o brasileiro anda bem carente. Daí a badalação em torno de um

jogador como Dodô, do qual se convencionou dizer que “não sabe fazer gol

feio”. E é isso mesmo. Dodô tem a técnica, a arte. A gente sabe quando um

jogador a tem pela simples maneira como toca na bola. Até o som produzido

pelo encontro da chuteira com ela é diferente. E Dodô vai fazendo seus gols,

sempre com classe. A beleza está associada à elegância dos movimentos, como

no balé e outras artes cênicas.

Daí a justificada valorização desse jogador que passou por grandes clubes,

como São Paulo e Santos, sem encantar ou fazer história. Beneficiado pela

boa fase do Botafogo, Dodô vai consolidando a imagem de esteta da bola.

Quantos como ele existem no Brasil? Dá para contar nos dedos de uma só mão,

se tanto. Por isso não é preciso pensar muito para descobrir por que os

estádios estão vazios.

Sem o craque, meus amigos, não há solução.

A tática pode ter sua importância, mas é o craque que faz a diferença