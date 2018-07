Eficácia com elegância *

Não gostaria de chover no molhado e repetir os motivos que levaram o Cruzeiro ao bicampeonato. Meus colegas já o fizeram, com o brilhantismo de sempre. Eu mesmo, modestamente, havia escrito sobre o assunto em semanas anteriores, quando parecia claro, apesar das incertezas do futebol, que o título ficaria mesmo com a Raposa. No entanto, não é possível passar em branco o que existe de excepcional nessa conquista.

O que mais impressiona, a meu ver, são os dois títulos seguidos. Num futebol como o brasileiro, com seu famoso equilíbrio, isso é mais espantoso do que em outras partes, mesmo no chamado Primeiro Mundo do jogo da bola. Aqui, grosso modo, todo campeonato começa com uns oito ou dez possíveis campeões. São candidatos teóricos os 12 grandes – os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas e os dois do Rio Grande do Sul. Quer dizer, se estiverem todos na Primeira Divisão, o que nem sempre é o caso. E, também, descartam-se aqueles de notória má gestão que, apesar do nome, tradição, camisa, torcida, parecem destinados a qualquer coisa, menos ao título.

Mas, enfim, nos parece vagamente aberrante um clube conseguir vencer esse difícil campeonato por duas vezes seguidas. No passado recente, o São Paulo conseguiu a incrível proeza dos três títulos seguidos – 2006, 2007 e 2008. Pelo que me lembro, todos (não são-paulinos, claro) se queixavam da mecânica de jogo do Tricolor, sob a batuta pragmática de Muricy Ramalho. De fato, não era propriamente uma festa para os olhos ver o São Paulo jogar. Em geral, era feio mesmo, em especial para quem guarda na memória a tradição ofensiva do futebol brasileiro. No entanto, proeza foi, e, apesar dos críticos, deixa marca notável.

O mérito do Cruzeiro, a meu ver, é ter questionado esse sistema pragmático para chegar ao excepcional resultado do bicampeonato. Ao contrário do triênio um tanto monocórdio do São Paulo, o biênio cruzeirense é bastante mais próximo daquilo que consideramos como futebol de DNA brasileiro. O time pratica futebol elegante, em que a boa montagem tática não inibe a individualidade dos seus melhores jogadores. Há equilíbrio entre ataque e defesa, característica que vimos por aqui nas melhores seleções do mundo.

E, sim, há um dado que talvez tenha a ver com o desejo do treinador Marcelo Oliveira, que é ter um time ofensivo. Por diversas vezes o Cruzeiro mostrou que joga para a frente, não apenas no Mineirão, mas na casa do adversário. Isso significa possuir uma filosofia de jogo clara e tentar impô-la ao adversário. Foi assim, por exemplo, numa partida da Copa do Brasil em que enfrentou o Santos, na Vila Belmiro, e chegou a estar desclassificado pelo placar de 3 a 1. O Cruzeiro não se apressou, não se intimidou com a pressão da torcida e foi buscar o empate que lhe deu a classificação para a final.

Semana passada, agora pelo Campeonato Brasileiro, foi ao Sul, estava perdendo do Grêmio e virou o jogo. Foi o passo decisivo para definir o título, ratificado domingo na vitória em casa sobre o Goiás por 2 a 1.

É um time de personalidade. Não se abalou com um período de oscilação e manteve o foco. Parecia saber que os mesmos altos e baixos também atingiriam os adversários que o seguiam e, feitas as contas, era mesmo o melhor, como acabou comprovando. Confiança é tudo. Agora, confiança qualidade é para quem pode ter e não para quem apenas a deseja. O Cruzeiro é a competência com ginga. Acho que seria um bom paradigma, e não apenas para o futebol: a eficiência com estilo. Pragmatismo que convive bem com a elegância.

Paulistas. Dos grandes, dois salvaram o ano. O São Paulo já está na Libertadores e o Corinthians a um passo de consegui-lo. Quem termina um campeonato como o Brasileiro no quarteto de elite não tem motivo para queixas. Já o Santos vegeta no meio da tabela, numa das campanhas mais medíocres dos últimos tempos. Naufragou em todas as disputas, a começar pelo Paulista, perdido para o Ituano. E o que dizer do Palmeiras, que vai terminar o ano do centenário lutando para não ser rebaixado?

