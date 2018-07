Em defesa do futebol-arte

Amigos, em dezembro de 2011 resolvi abrir um blog particular chamado O Jogo de Zanin. A finalidade era abrigar as colunas que escrevia a cada semana para o Caderno de Esportes do Estadão e também colocar posts adicionais quando sentia vontade ou necessidade de fazê-lo. Os fatos do futebol acontecem a toda hora e não esperam por uma coluna semanal para serem comentados. De modo que esse blog doméstico cumpria também essa tarefa mais imediata de falar sobre o dia a dia do nosso esporte favorito.

Acabou dando certo e tornou-se um espaço agradável para reflexão e encontro de amigos reunidos pela paixão do futebol bem jogado.

Agora estou trazendo O Jogo de Zanin para o espaço nobre do Portal do Estadão. É uma responsa a mais, claro, mas também é sua casa natural, pois estou no Grupo Estado há mais de 20 anos, escrevendo sobre os mais variados assuntos, muito cinema, cultura em geral e futebol, desde 2004, com minha coluna.

O blog em si permanece do jeito que sempre foi. Escrevo e falo o que penso, sem dar satisfações a cartolas, privilegiando o jogador de talento e adotando o ponto de vista da torcida. Transcrevo as colunas semanais das terças-feiras e coloco posts quando achar conveniente. Elejo assuntos e enfoques segundo a minha visão do mundo da bola e nada mais.

Esse ponto de vista pessoal pode ser resumido numa frase que talvez seja título do livro que um dia escreverei: Amo o futebol-arte, detesto o futebol-negócio.

Estão todos convidados a participar do blog, deixando seus comentários, pitacos e compartilhamentos quando entenderem que vale a pena.

A discussão civilizada é um dos prazeres do torcedor refinado do futebol.

Entrem, que a casa é nossa.

Abraços