Faz parte do show

Então deixa ver se eu entendi: o juiz não viu nada, a bandeira ficou na

dúvida e só acompanhou a jogada. O outro auxiliar enxergou uma falta de

Tevez em Leonardo e tentou avisar o árbitro, que, além de não ver, também

não ouviu a comunicação. Mas a bandeirinha escutou o colega. Então entrou no

circuito, e chamou a atenção do juiz para a observação do outro auxiliar. E

o gol foi anulado. Da “conversa’’ participava também o quarto árbitro e

sabe-se lá mais quem. Quer dizer, um tremendo bate-papo via ponto eletrônico

enquanto o jogo rolava. Uma espécie de grupo de trabalho arbitral.

Nas entrevistas da noite, a bandeirinha (será que ainda podemos chamá-los

assim? ) Ana Paula Oliveira dizia que a arbitragem estava mudando, evoluindo.

Que agora se tratava de uma “equipe de arbitragem’’, realizando um trabalho

de conjunto, como o de um time de futebol. Ninguém, sozinho, é responsável

por uma vitória ou uma derrota. Quando se ganha, todos ganham; quando se

perde, a responsabilidade é do grupo. Pronto: esse chavão de técnicos e

jogadores já faz parte do vocabulário dos juízes e bandeirinhas.

E nada mais justo do que essa apropriação de termos antes privativos dos

boleiros. Afinal, a “equipe de arbitragem’’ definitivamente já faz parte do

nosso show. Está por fora quem repete aquele outro clichê – arbitragem boa é

aquela que não aparece. Isso é coisa do tempo em que se amarrava cachorro

com lingüiça, expressão que o neo-europeu Felipão exumou para desqualificar

times que pretendem jogar no ataque. Pois bem: juízes discretos,

bandeirinhas anônimos e introvertidos são seres tão antiquados quanto um

ponta-esquerda como Canhoteiro. Hoje, o juiz e sua equipe não se limitam a

fazer cumprir a regra – têm de dar espetáculo. Devem rivalizar com os

craques e no futuro talvez possam até se candidatar ao motorádio de melhor

em campo.

De modo que, nas mesas redondas do domingo à noite, quem eram os destaques

da rodada? Por acaso o Tevez, que fez o gol de placa anulado? Ou o Edmundo?

Não: a grande estrela era Ana Paula. Linda de morrer, produzida, falante e

satisfeita consigo mesma, foi a rainha do programa Terceiro Tempo, da TV

Record. A musa da bandeira ganhou mais espaço do que qualquer outro aspecto

de uma rodada que praticamente decidiu o Paulistão. E não estou eu aqui,

gastando a coluna com o mesmo assunto? Pois então se compreende por que um

recurso polêmico como o ponto eletrônico foi testado num clássico de risco,

em que se jogava a última chance de um dos postulantes ao título. É que, se

fosse lançado em jogo de menor importância, entre dois times pequenos, não

teria a mesma repercussão. Tinha que ser com personagens escolhidos a dedo,

num Palmeiras e Corinthians, o clássico de maior rivalidade de São Paulo,

com transmissão pela TV aberta. Na sociedade do espetáculo, vale tudo para

aparecer. Faz parte do show.

FIQUEM FRIOS

Com a volta dos gols pelo Real Madrid, o lobby de Ronaldo na imprensa pode

enfim relaxar um pouco. Aliás, nem deveria ter se inquietado tanto: nem por

um segundo passou pela cabeça de Parreira substituí-lo ou deixá-lo no banco.

Ou mesmo questioná-lo. O próprio técnico já esclareceu tudo de antemão. O

lugar do Fenômeno no comando do ataque da seleção é tão seguro quanto o

nascer do sol no dia seguinte. Só não joga se contundido, e de contusão

grave. Esteja ou não em boa fase, tem lugar garantido. Aliás, esta história

de fase é para jogador comum. Craque não tem fase. Craque é.

Está certo. Apenas não entendo por que no Brasil algumas pessoas são postas

além do bem e do mal, acima de qualquer controvérsia. Num país em que todos

são culpados até prova em contrário, em que gente decente é tratada aos

pontapés e com a maior desfaçatez, em que um ídolo da estatura de Pelé é

visto como um pateta que só fala asneiras – pois bem, em país tão

irreverente e folgado, por que se tornou tabu discutir, apenas discutir, o

futebol de Ronaldo? Me iluminem, por favor.

28/3/2006