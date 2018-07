12/8/2008

Como diria Fiori Gigliotti, o querido narrador da minha infância, “Fecham-se

as cortinas e termina o primeiro tempo”. No caso, o primeiro ato deste

Campeonato Brasileiro de 2008. Metade do caminho se foi e a maior parte dos

clubes já disse a que veio. Ou a que não veio.

Não que reviravoltas estejam fora de questão, pois estamos falando de

futebol. Mas, em todo caso, parece difícil dizer que o título não será

disputado entre os quatro que ficaram nos primeiros lugares – Grêmio,

Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo. Mostraram-se os mais bem estruturados até

aqui, os que estão jogando mais bola e, mesmo participando da mediocridade

generalizada que atingiu o futebol brasileiro, são eles os que se destacam.

Dos quatro, confesso, o que mais me surpreende é o Grêmio. Do Cruzeiro,

sabíamos que podia ir longe. O Palmeiras tem investimento pesado e comissão

técnica top. O São Paulo está sempre ali por perto do topo, aconteça o que

acontecer. Agora, a boa situação do Grêmio impõe talvez uma revisão na

antiga idéia que tacha o técnico Celso Roth de retranqueiro.

Retranca? Mas se o tricolor tem 35 gols e lidera a artilharia…Bendito o

futebol, que nos permite rever e questionar nossos próprios preconceitos.

Agora, se o Grêmio começar a bater pino, vai aparecer muito comentarista

para dizer: “Eu não falei? Eu não disse?” Mas, por enquanto, o time de Roth

parece sólido candidato ao título.

Há outras dúvidas. Esses times, os melhores até agora, vão manter os atuais

elencos até o final da maldita janela de transferências ao exterior?

Provavelmente não. Devem sofrer baixas, embora não de grande monta, tamanho

é o osso em que anda o futebol brasileiro. Mas, de qualquer forma, quando

você tira alguma coisa de quem já tem pouco, isso pode fazer toda a

diferença.

E, por falar em tirar dos pobres, dá pena olhar para o fundo da tabela e

encontrar três grandes times, Vasco, Santos e Fluminense. E pensar que os

dois últimos disputaram a Libertadores e, mais, que o Flu chegou à

final…Onde foi parar o futebol brasileiro? Quantos deles irão disputar a

Segundona no ano que vem? Uma coisa é certa: se não mudarem, vão cair mesmo.

São três times desgovernados e sem perspectivas.

Como estou no exterior, só consegui ver um compacto do jogo entre Santos e

Náutico pela internet. Mesmo lembrando de que o Santos vinha de duas

derrotas em casa, fiquei impressionado com a falta de personalidade do time.

Só dava Náutico nesse jogo de ataque contra defesa. O Santos parecia

resignado a jogar como time pequeno e acabou tomando o merecido castigo

naquele gol de escanteio. É um time esfacelado, técnica e psicologicamente.

Vai ser difícil sair do buraco onde a atual diretoria o meteu.

Vi também um compacto da seleção olímpica. Certo, a Nova Zelândia é aquilo

que se sabe. Mas como é bom ver Ronaldinho fazendo aquelas jogadas mágicas,

que parecia haver esquecido. Vamos ver o que acontece com esse time quando

pegar um adversário mais consistente.

CAVALO SÁBIO

Estamos em Lima, no Peru, com um grupo de latino-americanos de vários

países. E, quando essa turma de hermanos se reúne, pinta a inevitável

discussão: Pelé ou Maradona? Ontem estávamos almoçando numa fazenda perto da

capital, onde se criam os famosos caballos de paso peruanos.

Quando a discussão caminhava para um impasse, um cavalo relinchou ao lado

com toda a veemência. Ouvi claramente o bicho votar em Pelé e com isso a

polêmica foi encerrada. Até os animais conhecem a verdade, quando

devidamente educados.