Fogo amigo

O Palmeiras ameaça levar seus jogos para o interior. Luxemburgo se queixa da

falta de paciência com jogadores que acabaram de ser campeões. O que é isso?

A torcida pode se tornar inimiga do próprio time? Sim senhor. E nem se pode

dizer que o fenômeno venha de hoje. Com muita graça, o ex-ponta-esquerda do

Santos, Pepe, que fez parte do time considerado o melhor de todos os tempos,

disse outro dia que de vez em quando mesmo eles eram vaiados. Por apenas uma

parte ínfima da torcida e muito raramente, certo, mas mesmo assim…Vaiar

Pelé, Coutinho, Mengálvio, Pepe, Zito. Precisa estar muito de mal com a

vida. Esses eram jogadores que deviam ser aplaudidos de pé mesmo quando

estivessem fazendo aquecimento.

O fato é que, dado o nível atual do futebol praticado no Brasil, essa

impaciência dos torcedores com seus times tende a se tornar cada vez mais

freqüente. Nunca é demais lembrar que a relação de um torcedor com seu clube

é hoje muito diferente da do jogador ou do técnico. Estes, como eles mesmos

dizem sempre, são profissionais. Hoje estão aqui, amanhã ali, depois de

amanhã podem voltar como se nunca tivessem saído, beijando a camisa. O

torcedor não. Está sempre no mesmo lugar, com seu time. Chova ou faça sol.

Seja campeão, ou caia para a Segundona. Esse tipo de fidelidade soa até

antiquada nos dias de hoje. Mas ainda é assim. E, desse modo, o torcedor

vaia quando acha aquele jogador indigno de vestir uma camisa que ele ama. É

simples assim. Não estou dizendo que esteja certo e nem errado. Apenas

constatando um fato.

Também é curioso observar que Edmundo, até então ídolo inconteste do

Palmeiras, agora também já é criticado. E por quê? Por deficiência técnica?

Não. Porque se recusou a entrar naquela estúpida batalha campal que ocorreu

no Parque Antártica no jogo contra o Cerro Porteño. Foi o único a não brigar

e por isso recebeu muitos elogios dos comentaristas. Era prova de que

Edmundo por fim, e talvez tardiamente, havia chegado à maturidade. Pois bem,

a torcida, ou parte dela, entendeu a política de não-agressão do Animal como

simples desinteresse. E passou a cobrá-lo. Quem tem razão neste caso?

Difícil dizer. O fato é que as “cenas lamentáveis”, como se costuma dizer,

foram reprisadas à exaustão. E como Edmundo, por razões que só a ele

pertencem, recusou-se a participar desse “espetáculo”, acabou estigmatizado.

Sua atitude foi entendida (por alguns) como se tivesse renunciado à batalha.

Porque, para o torcedor, é de luta que se trata – daí, em falta de técnica,

a valorização da “raça”, que dignifica até uma derrota.

Enfim, com todo esse tipo de exigência, não é difícil entender por que uma

força favorável, como em tese é a torcida, pode se transformar em “fogo

amigo”, aquele que dispara contra suas próprias tropas. No caso do Santos,

que mal ou bem vem cumprindo seu papel, trata-se da frustração de

expectativa baseada num passado talvez idealizado. A torcida não se conforma

muito em ver a camisa que jogou o melhor futebol do mundo, e teve um genial

e breve espasmo criativo na era Diego & Robinho, praticando agora futebol

tão pragmático quanto despido de fantasia. Afinal, se Nelson Rodrigues teve

alguma razão naquilo que escreveu, vamos ao estádio não só atrás de

resultados, mas de um pouco de poesia.

Quer dizer, invenção, brilho. Tudo o que a primeira rodada do Campeonato

Brasileiro nos negou. Dos jogos que vi, o mais agradável foi o o empate

entre Vasco e Inter. O São Paulo fez o mínimo esforço para ganhar três

pontos diante do fraco Flamengo. E Santos e Goiás – campeões dos seus

estados – entediaram a platéia com um sonolento 0 a 0. Não vi Corinthians e

Grêmio, mas os melhores momentos mostram que a força sulina ressurgiu

intacta da 2ª divisão.

Foi a primeira rodada e estamos longe da poesia pretendida pelo nosso maior

cronista esportivo. Iremos encontrá-la ao longo do campeonato?

18/4/2006