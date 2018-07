Fred na seleção?

Com o Fluminense campeão, já começam os palpites sobre a não presença de alguns dos seus jogadores na seleção. Os dois mais citados, claro, Fred e Cavalieri.

O problema, se for o caso, é que o time de Mano, bem ou mal, tem se acertado sem a presença de um centroavante fixo. Com Fred, teria de mudar o esquema tático. O que, para mim, não é nada demais. Jogam os melhores, e o esquema se adapta aos craques e não vice versa. Então que jogue o Fred, que muita gente já dá como o craque do campeonato.

Já goleiro é cargo de confiança, e Mano tem outras preferencias. O caso é que Cavalieri está fechando o gol. Mas, e daí?