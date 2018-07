À tarde, o Barcelona precisou de Messi, mesmo baleado, para se classificar diante do Paris St. Germain. À noite, o Corinthians passeou e colocou 3 a 0 no San José.

No melhor jogo da noite, Grêmio e Fluminense empataram.

O vexame ficou com o Santos pela Copa do Brasil. Abriu 2 a 0 no Flamengo do Piauí, mas cedeu empate. Agora terá de fazer o segundo jogo na Vila Belmiro.

O time esteve indolente.