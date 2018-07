Gestão emocional

A indicação de Dunga para a seleção merece alguns comentários. Um: tudo leva

a crer que seja um cargo-tampão, boi de piranha para durar até 2008, quando

então termina o contrato de Scolari com Portugal. Como quando era jogador,

Dunga carregaria o piano até lá para entregá-lo ao novo Dom Sebastião, que

então levaria a equipe até o hexa na África. Dois: o problema imediato da

seleção é recuperar a credibilidade. Depois de participação frouxa na Copa,

nada melhor que o novo treinador seja sinônimo de raça e dedicação. Dunga

terá como missão reacender aquele tradicional amor à camisa amarela, perdido

nos tempos da globalização. Tem personalidade forte, capaz de peitar

estrelas mimadas. Mas, cá entre nós: será uma tarefa inglória. Terceiro:

dizem que é estudioso e capaz. Mas o desafio da seleção não passa por

inovações táticas. É psicológico e motivacional. E também cultural: tentar

restabelecer o antigo elo que unia o “escrete” ao povo brasileiro. A gestão

Dunga deverá passar mais pela emoção do que pela razão.

TAPAS E BEIJOS

Essa eu ainda não tinha visto: o jogador que manda a própria torcida calar o

bico. Numa entrevista, Pelé se dizia indignado com a atual “falta de

educação” do atleta profissional que faz sinal de silêncio à torcida

adversária quando marca um gol. O que dizer então do Tevez, que usou o mesmo

gesto contra sua própria gente?

No Santos, Luxemburgo não cansa de se queixar da torcida na Vila. Reinaldo,

agora em paz com os gols e as contusões, faz coro ao chefe. Ok, ninguém

gosta de ser criticado, menos ainda vaiado. Mas, o que fazer, se a torcida é

a voz do povo?

Ou será que o Tevez pensa que a Fiel está satisfeita na lanterna do

campeonato, agüentando a gozação dos rivais?

Da mesma forma: será que o Luxemburgo e o Reinaldo ignoram que a torcida do

Santos já se cansou desse papo de que o time “está em formação”? E quando

estará formado? Quando o Campeonato Brasileiro de 2006 já fizer parte da

História?

A reação da torcida depende e muito da atitude do jogador. Carlitos nunca

foi pessoalmente questionado porque sempre exibiu a raça exigida pela

torcida. Será que não sabia que o time estava em situação catastrófica

quando foi repousar em Buenos Aires depois da Copa?

Na Vila, a mesma torcida que ensaiou tímida vaia no intervalo do jogo contra

o Juventude aplaudiu no final. Por quê? Porque o segundo tempo foi

diferente. O Santos criou, empenhou-se e os gols surgiram. É preciso ganhar

a torcida, como deve saber qualquer jogador medianamente inteligente.

Sócrates costumava fazer um lance de efeito bem no começo da partida, pois

assim trazia a torcida para o seu lado. Quando o Doutor dava um daqueles

toques de calcanhar, a galera começava a jogar com ele: “E, quando a torcida

do Corinthians entra em campo (simbolicamente, é claro), fica difícil para o

adversário”. “Dar show” pode ser algo prático, com repercussão no resultado.

Pelé diz que rezava pedindo duas coisas: para ninguém se contundir e, se o

jogo terminasse empatado, que não fosse por 0 a 0: “O pessoal vem de longe,

com dinheiro economizado durante a semana, enfrenta condução, chuva, sol.

Tem direito de receber espetáculo em troca. Então, se der empate, que seja 2

a 2, 3 a 3”. Assim falou o Rei, alguém com senso de que o futebol é também

espetáculo. O público cultua seus artistas quando estes lhe oferecem o

melhor. Repudia em caso contrário.

Ignorar esse fato revela falta de compreensão da liturgia do jogo, da sua

dramaturgia. Mesmo porque, se o futebol fosse apenas um esporte como os

outros, eles, técnicos e jogadores, estariam desempregados ou ganhariam bem

menos.

O jogo da bola tornou-se um espaço simbólico no qual paixões e significados

mais profundos são trocados entre quem o pratica e aqueles que o seguem com

devoção. Atitudes “profissionais demais”, que beiram o mercantilismo (para

não dizer o mercenarismo), destroem essa liturgia. Da qual todos eles vivem.

E para a qual vivemos nós outros, do lado de cá.

25/7/2006