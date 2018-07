Globalizado, mas nem tanto

Ilusões da globalização – a gente viaja e pensa que em qualquer lugar do

mundo se está em casa. Nada. Em termos de futebol brasileiro, fiquei aqui na

Itália a ver navios, ou gôndolas, considerando que estou em Veneza – mas a

trabalho, leitor, a trabalho. Perdi a goleada do Santos em cima do Palmeiras

e, da vitória da seleção sobre a Argentina, só assisti os melhores momentos.

Pelo compacto, a seleção do Dunga deu impressão de cara nova. Também, pior

que aquela do Parreira não poderia ser. Em todo caso, nada como uma vitória

sobre os hermanos para dar moral a uma seleção. Vamos ver a continuidade do

trabalho.

Dizem que a grande figura do jogo, ou pelo menos um dos destaques, foi

Elano, com seus dois gols. Sempre gostei dele e lamentei quando o Santos o

vendeu para a Ucrânia. Sua versatilidade tática sempre foi muito útil ao

Peixe e agora talvez esteja encontrando seu lugar na seleção. Curiosa é a

vida. Elano estava insatisfeito no frio do leste europeu e quase volta ao

Brasil. A convocação de Dunga o valorizou e tornou o retorno ao Santos

impossível. Agora, com essa atuação, pode aspirar a um clube de primeira

linha na Europa.

Aqui na Itália foi dado grande destaque ao gol de Kaká, o queridinho do

Milan. A Gazzeta dello Sport, o mais influente cotidiano esportivo do país,

na prática deixa a análise da partida de lado para se dedicar ao meia, cujo

prestígio andava um tanto abalado pelo desempenho na Copa. Dá como manchete:

“Kaká, capolavoro lungo de 70 metri’’. Na chamada de primeira página, fala

de “gol à la Maradona’’ e considera como “obra-prima’’ a jogada de 70

metros, iniciada ainda na intermediária da seleção e concluída com um totó

de classe diante do goleiro Abbondanzieri.

O garoto é amado por aqui. Sentimento não extensivo a Ronaldo, sobre o qual

pesa ainda o fato de ter deixado a Inter em 2002 para jogar no Real Madrid.

Consideram-no um tanto mercenário. Em tom claramente prazeroso, os jornais

repercutem o seu afastamento da seleção. Segundo o diário As, de Madrid,

Ronaldo teria sido excluído das próximas convocações por causa do

comportamento “pouco patriótico (sic)’’ durante a Copa e também porque

jogara a responsabilidade do fiasco nas costas dos outros três integrantes

do falido quarteto mágico: Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano. Os jornais

italianos falam em “Fenômeno Virtual’’ e ainda registram que Ronaldo levou o

fora da seleção e também da namorada Raica.

O engraçado é que Ronaldo era notícia há pouco tempo por aqui, pois os

arqui-rivais Milan e Inter estariam disputando sua contratação, o que acabou

não se concretizando. A interpretação dos comentaristas locais é que cada

uma das duas equipes mostrou interesse apenas por medo de que a rival o

contratasse mas, no fundo, nenhuma delas o queria. Pode ser. Mas se têm

certeza de que Ronaldo está acabado, por que tanta preocupação com ele?

De qualquer forma, o assunto maior por aqui é o jogo da Azzurra com a

França, amanhã, em Paris. Uma revanche da final da Copa, com a lembrança da

cabeçada de Zidane em Materazzi ainda fresca na memória. A Itália vem de um

pífio empate em Nápoles com a Lituânia e teme a vingança dos franceses. Mas

os analistas têm como consolo a grande atuação de Cassano, que encheu os

olhos dos tifosi com suas jogadas individuais. Numa delas, driblou três

adversários de uma vez, entrou na área e perdeu o gol. A jogada também

lembrou Maradona, mesmo porque foi realizada no estádio San Paolo, templo do

argentino na fase de ouro do Napoli.

Quem diria, a Itália campeã do mundo, pátria da retranca, vibra com os

dribles de Cassano. E já se fala por aqui num ataque de sonho quando Totti

voltar à seleção, e se unir a Cassano, o que deve acontecer apenas no

próximo ano.

29/8/2006