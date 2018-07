Gol de placa do Baixinho

27/3/2007

O “milésimo” não saiu no domingo, mas será marcado no domingo contra o

Botafogo ou qualquer dia desses. Pouco importa. Na verdade, Romário já pode

comemorar seu maior gol – ter transformado em suntuoso espetáculo um ocaso

de trajetória que muitos previam melancólico. Lembram? Não faz muito tempo

se ouvia muita gente “aconselhando” o Baixinho a encerrar a carreira o

quanto antes para não se desmoralizar. Citavam exemplos de jogadores que

haviam saído no auge para deixar lembrança positiva, e condenavam o grande

atacante do passado que, no presente, parecia se arrastar em campo, como

sombra de si mesmo.

Então o Baixinho meditou, jogou seus búzios, puxou pela memória, refez

contas e concluiu que estava na reta final para o milésimo gol. E que, com

os números que tinha em mãos, dava para chegar lá com a bola nos pés. Ganhou

vida nova. Conseguiu estabelecer meta para a saída de cena, coroando-a com o

apogeu de marca magnífica. Atraiu para si os holofotes da imprensa. E ainda

colocou numa sinuca de bico a mídia, com a qual sempre se relacionou com

altivez e às vezes com irreverência. Os que cobram exatidão e fazem

ressalvas à inclusão de gols da fase amadora ficam com a pecha de chatos e

estraga-prazeres. Os que embarcam no deslumbramento acrítico se arriscam a

ser tachados de levianos.

Enfim, com essa tacada de mestre, Romário exigiu que todos nós falássemos

dele, bem ou mal, e iluminássemos a reta final de carreira de fato

extraordinária. Na eventualidade de um dia vir a pendurar as chuteiras, o

Baixinho já encontrou o que fazer na vida: pode assumir sem sustos a

diretoria de marketing de qualquer grande empresa.

SELEÇÃO

Se Dunga tiver juízo, mantém a escalação da trinca Robinho, Kaká, Ronaldinho

Gaúcho no jogo contra Gana. Os três foram bem nos 4 a 0 contra o Chile e

podem repetir a atuação. Afinal, o Brasil está fazendo esses amistosos por

questão mercadológica, e dar show é importante para o marketing da CBF.

Justifica o cachê presente e assegura os futuros. O que fica disso é que os

três têm mesmo de jogar juntos, o que já se sabia desde aquela partida da

Copa contra o Japão. Ou muito antes. Ouço dizer que Dunga pode experimentar

Ilsinho e Kléber nas laterais. Os dois estão jogando muito bem, a meu ver

melhor do que Daniel Alves e Gilberto. É maneira, também, de dar satisfação

aos clubes que ficaram desfalcados dos jogadores. Ou será que atravessaram o

Atlântico só para passear?

PAULISTÃO

Falando do futebol sério: o Santos disparou, o São Paulo ficou pouco atrás,

o Palmeiras segue na briga e o Corinthians estacionou com o empate com o

Barueri. A derrota para o São Caetano é reflexo de cansaço temporário do São

Paulo ou seria sintoma de “fadiga do material”, que às vezes derruba times,

homens e pontes em aparência sólidos? Vale conferir nos próximos jogos. O

Santos vem jogando para o gasto, como se guardando para a hora do vamos ver,

no Paulista e na Libertadores. Foram duas vitórias contra rivais fracos, o

Gimnasia e o Rio Claro, e ambas na bacia das almas. Vamos ver se a

estratégia de poupança de Luxemburgo funciona. O Palmeiras confirmou a

evolução e o Corinthians, que vinha inflado pela empolgação, tropeçou, o que

é natural, dada sua fragilidade. Camisa vale muito, mas é preciso ajudá-la.

Ao estender a carreira, Romário fez com que todos falássemos dele