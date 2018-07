Hoje tem jogo da seleção. E daí?

10/10/2006

De que adianta o jogo de hoje contra o Equador? De nada, eu diria. Ainda

mais porque acontece em Estocolmo, e não serve sequer para reaproximar a

seleção do seu público-alvo, a torcida brasileira. Digo isso e já me

arrependo do que escrevi. Público-alvo? Quanta inocência… Quem disse que a

seleção deseja se reaproximar da torcida brasileira, ou que isso seja do

interesse de quem a explora, a CBF, ou mesmo dos jogadores que a compõem?

Nesse sentido, exibir-se para um público internacional parece fazer muito

mais sentido para o projeto da entidade porque é mais rentável, atinge um

público de maior poder aquisitivo, etc. E, para os jogadores, também é

melhor exibir-se em seu próprio território de atuação.

Portanto, quem esperava que, depois do fiasco da Alemanha, a seleção fosse

redefinir seus rumos e “abrasileirar-se”, pode desde já tirar seu cavalinho

da chuva (o que será que esta expressão quer dizer, meu Deus?). Dunga entrou

para obedecer o chefe, Ricardo Teixeira, e este tem na seleção seu

carro-chefe, financeiro e político. E ponto. O resto é saudosismo.

Raciocinando assim, fica claro como mudaram as expectativas de todos,

torcedores e clubes brasileiros, em relação à seleção. Antes, os clubes (e

as torcidas) disputavam a primazia de ter seus craques convocados. Ter mais

jogadores na seleção era sinal de que seu time era melhor que o do rival.

Hoje é o contrário. A seleção passou a ser um estorvo, pelo menos para quem

não está a fim de valorizar o jogador para vendê-lo no mercado externo. Daí

a chiadeira do São Paulo com a convocação do Mineiro. O Grêmio parece ter

ficado contente em perder Lucas, porque, convocado, interessou ao Atlético

de Madri e pode ser vendido em euros. Já o diretor de futebol do São Paulo,

Marco Aurélio Cunha, estranha que seu clube e o Grêmio tenham jogadores

convocados, enquanto Fernandão, “que está arrebentando no Inter”, não seja

lembrado. Seria um complô?

Já os jogadores ficam deslumbrados com as perspectivas profissionais abertas

por uma convocação. Os neófitos, que ainda jogam no Brasil, sonham com a

transferência para o exterior. Os veteranos esperam que a seleção os

valorizem em seus clubes. Por exemplo, Robinho, que esquenta o banco no Real

Madrid, tenta usar a seleção como trampolim para a titularidade. Outros vêem

chances de subir de status: Elano, sem visibilidade na Ucrânia, vislumbra a

chance de se mudar para um time de ponta e valorizar-se. E assim por diante.

Repito a pergunta inicial: para que serve o jogo contra o Equador? E

reformulo a resposta: para nós, brasileiros, torcedores ou simples

aficcionados do futebol, nada. Para quem tem interesses econômicos no mundo

da bola, significa realização de bons negócios. A seleção, a velha e boa

camisa amarela de cinco estrelas, não parece ser um fim em si, mas um grande

pólo gerador de lucros. Com os quais eu e você, leitor, nada temos a ver.

Daí o desinteresse que tenho encontrado (pelo menos em meu meio de

relacionamento) com os destinos do selecionado e seus jogadores. Ou será que

alguém, fora a torcida do Barcelona, anda perdendo o sono com a má fase do

Ronaldinho Gaúcho? Alguém, fora os torcedores do Real Madrid, se interessa

pelo fato de Robinho até agora não ter rendido o que dele se esperava? Ou

alguém se inquieta pela ausência de Adriano, com exceção dele próprio e da

torcida da Inter?