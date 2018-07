Imagens que ficam

26/12/2006

Chegamos à última coluna do ano e, portanto, à hora de perguntar quais as

imagens que ficaram deste 2006. Será a do Roberto Carlos ajeitando o meião

enquanto Henry entra para despachar o Brasil? O São Paulo comemorando o

título de campeão brasileiro? Ou o Internacional, vencendo a Libertadores e

depois o Mundial?

Mas por que escolher uma delas apenas, se todas foram cenas importantes,

representativas, retratos de um ano muito especial para o futebol

brasileiro. E, quando digo muito especial, não estou dizendo que tenha sido

excepcionalmente bom. Muito pelo contrário – digo apenas que foi

significativo, como aliás todo ano de Copa do Mundo o é. Mas talvez esta

Copa, por dura de engolir, tenha sido das mais instrutivas, pois marcou, de

vez e de maneira límpida, a separação entre a seleção brasileira e o futebol

jogado no País. Nesse sentido, a Copa da Alemanha foi pedagógica para todos

nós, por dura que tenha sido a sua lição.

Não se trata de voltar a feridas ainda mal cicatrizadas, mas lembrar que

talvez o torcedor tenha por fim aprendido que a seleção é uma coisa e o

futebol jogado no plano interno, outra. Essa separação, que já vinha

acontecendo nas Copas anteriores, nesta aprofundou-se e realizou-se de forma

perfeita, por assim dizer. A nata do futebol brasileiro atua no exterior e,

para essa elite, jogar pela seleção não é mais o ápice de suas carreiras.

Daí o descaso de Roberto Carlos, que apenas simboliza a indiferença quase

geral do time com a desclassificação diante da França. Perdemos, paciência,

vamos cuidar da vida, foi o que expressaram com seus gestos nossos

ex-representantes.

O outro fato do ano – a posse de Dunga como técnico da seleção – parece

relacionado com o primeiro: o desafio, para a CBF, seria, num primeiro

momento, recuperar a credibilidade da seleção diante do torcedor. Os

primeiros resultados falam em favor de Dunga, e pode ser que construa um

time competitivo, mas conseguirá reaproximar a seleção estrangeira, digo

brasileira, do homem comum? Talvez, mas acredito que aquela identificação

íntima do torcedor com a seleção seja coisa para ser lembrada nos livros de

História.

Já no plano interno, vamos aprendendo a nos virar com o que temos, e não

fomos tão mal assim. Alguns dos campeonatos regionais, mesmo apertados em

suas datas, foram interessantes. A Copa do Brasil, com seu sistema de

mata-mata, consagrou o desacreditado Flamengo e o levou de volta à

Libertadores. E o Campeonato Nacional teve um legítimo vencedor, o São

Paulo, o mais regular dos times brasileiros. Num futebol sem craques, o

Tricolor forneceu os dois nomes do campeonato – Rogério Ceni, um goleiro de

exceção, e Mineiro, um volante que sabe jogar bola. Não é pouco, em tempo de

indigência.

Os são-paulinos estão de parabéns, mas que me perdoem, pois a meu ver o time

do ano foi o Inter. Tanto pela final da Libertadores como pelo sentido épico

que o levou ao título mundial, disputado com o Barcelona Inc. e contra todas

as expectativas. Contra aquele time estelar, de DNA globalizado, o Inter

impôs sua disciplina e rigor sulistas, e realizou a maior façanha de sua

história. Jogou à gaúcha e derrotou a exuberância “catalã’’ que havia

encantado o planeta, e também o mundinho brasileiro, com seus 4 a 0 sobre o

América do México.

Mas como dizer que o Inter “jogou à gaúcha’’, se a maioria dos atletas vem

de outros Estados e o próprio técnico, Abel Braga, é carioca? – argumentaria

um idiota da subjetividade. E eu responderia que basta um jogador vestir a

gloriosa camisa colorada para, automaticamente, se tornar gaúcho da gema,

daqueles de chimarrão e bombacha. Um ótimo 2007 para todos.