La donna è mobile

Em uma de suas óperas, Giuseppe Verdi diz que mulher é mais volúvel do que

pluma ao vento. E comentários esportivos parecem mais inconstantes do que a

mulher do Verdi. Não é que o Palmeiras, tido até a véspera como grande

bicho-papão do campeonato, acaba de ser destronado da condição de favorito

só porque perdeu para o São Paulo? Não é que o Corinthians, que de fato tem

o melhor elenco, passou a ver visto como o provável vencedor por conta da

goleada de sábado? Não é que o Santos, que todo mundo sabia estar em

montagem, é visto como cachorro morto, porque perdeu da Lusa Santista?

No fundo, essas mudanças bruscas de opinião, baseadas apenas nos últimos

resultados, refletem o equilíbrio do campeonato e a dificuldade de fazer

previsões em matéria de bola. Como as da meteorologia, elas vão mudando

conforme as nuvens e os ventos. No futebol, como no clima, fazer

prognósticos muito fechados equivale a dar a cara para bater.

Quem assistiu ao clássico viu um jogo muito igual, decidido nos detalhes a

favor do São Paulo. Pelo que produziram os dois times, se desse empate, ou

Palmeiras, não seria nenhuma aberração. Agora, quem achava (eu inclusive)

que o São Paulo estava muito enfraquecido pelas saídas de Cicinho, Amoroso e

Grafite, se sente obrigado a revisar cálculos. E quem já saiu falando que o

Palmeiras não é lá essas coisas, só porque perdeu um jogo, deve lembrar das

sete vitórias seguidas – série que não se consegue por acaso.

Do outro lado, quem tinha certeza de que a simples presença de um grande

técnico seria suficiente para formar um esquadrão, deve refletir de novo, em

especial depois de ver o primeiro tempo do jogo do Santos contra a Lusinha.

Ficou claro que o Peixe precisa de reforços. Mas também por que esquecer que

o time vinha de três vitórias seguidas? E por que esquecer o que todo mundo

dizia, que o time estava em formação e portanto iria oscilar? Pois bem:

oscilou. Para baixo.

Erraríamos menos com análises baseadas em séries mais longas, só que o

futebol não nos dá tempo para isso. Deveríamos talvez prestar menos atenção

aos resultados dos jogos e mais ao que realmente acontece em campo. Nem

sempre o placar reflete com exatidão o comportamento das equipes. Mas

tendemos a raciocinar como se isso acontecesse com rigor matemático. Não é

bem assim.

PÍLULAS DO MUNDO DA BOLA

*É chato elogiar o Ricardo Teixeira, mas a gente tem de ser coerente: gostei

da manutenção do Brasileiro em 20 participantes, apesar do lobby contrário

de alguns clubes. Respeito o pensamento de quem diz que o Brasil é grande

demais para ter apenas 20 times na Série A. Respeito mas não concordo,

porque o problema é de qualidade e não de quantidade. Será que temos mais de

20 bons times no País? Acho que não. Sei lá, se encontrarmos meia dúzia já

me dou por satisfeito. Agora, o que não respeito mesmo é o argumento (nunca

confessado por inteiro) dos grandes clubes. Dizem que ficam a perigo num

campeonato em que 4 descem. O que desejam? Cadeira cativa na elite? Se não

querem correr riscos,que se preparem direito. Aliás, clube grande tem de se

preparar é para ganhar o campeonato. Se entra com medo de cair, já é um

rebaixado moral, se me permitem a expressão.

*Luizão, que já beijou uns 500 escudos, chegou ao Flamengo e disse estar

realizando antigo sonho, já que é Mengo desde criancinha. Outro sonho

realizado: Alex Dias saiu do Vasco para o Morumbi e declarou que torce para

o São Paulo desde tenra idade. Comovente.

*Jorginho, lateral da seleção do tetra e hoje técnico do América, proibiu os

jogadores de falarem palavrão. Mesmo em treino. Evangélico, exorta os

boleiros a se afastarem de cigarro, bebida e sexo fora do casamento. O

símbolo do América é um diabinho. Jorginho quer mudá-lo.

*Leio que Ronaldinho Gaúcho entrou com pedido de naturalização espanhola. Se

o processo seguir rápido, poderá jogar como “compatriota” de Roberto Carlos

e Ronaldo já nesta Copa. Temos de reconhecer: é incrível como tem subido o

nível dos jogadores espanhóis.

7/2/2006