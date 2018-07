Lembra daqueles 6 a 0 da Argentina sobre o Peru?

Para mim, é de longe a matéria esportiva mais interessante do dia. Deu no Estadão. O texto de Jamil Chade, correspondente em Genebra, lembra aquela suspeitíssima derrota do Peru por 6 a 0, na Copa de 1978, para os anfitriões. A Argentina precisava de diferença de quatro gols para ir à final. O jogo, para quem assistiu, foi uma farsa inacreditável. Nunca ninguém acreditou na lisura daquela partida, mas, como tudo cai na vala comum da “teoria da conspiração”, ficou por isso mesmo.

Agora, um ex-senador peruano afirma que tudo teria sido um acerto entre as duas ditaduras da época, a do Peru e a da Argentina. Armação da grossa. A Fifa está querendo tirar o corpo fora, como sempre.

Leia aqui.