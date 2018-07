Lições morais e outras bossas

É fato que no futebol nos ocupamos mais em discutir o extra-campo do que o

jogo propriamente dito. Não se trata apenas de problema dos cronistas. Todo

mundo faz a mesma coisa, a torcida incluída. Talvez seja inevitável. Como

imitação da vida, o futebol e seu entorno nos convidam sempre a tirar

ensinamentos rápidos de todo o episódio, lições de vida, generalizações

filosóficas e, inclusive, discussões de ordem moral, estas tão na ordem do

dia da nação.

O último tema apaixonante tem sido o comportamento de Carlitos Tevez. Não

sei como o caso vai terminar, ou mesmo se já terminou, entre o tempo que

levei escrevendo esta coluna, ela sair publicada em papel e ser

eventualmente lida antes de embrulhar o peixe. Nem sei direito quem tem

razão neste particular, pelo simples e bom motivo de que tudo pode ser

olhado de pelo menos dois lados diferentes e às vezes opostos.

De um deles, vejo o capitão do time desrespeitado por um técnico mandão, que

costuma mesmo pisar nos calos das estrelas para afirmar sua autoridade. Quem

pode gostar desse tipo de truculência? De outro, vejo o craque da equipe

fugir à sua responsabilidade e deixar na mão um time do qual era (ou ainda

é?) ídolo, com seus colegas lutando para sair da zona do rebaixamento. Onde

está a verdade? Ali, aqui?

Num mundo perfeito, poderíamos ter assistido a um Tevez legitimamente

revoltado, carregado de razão, que teria colocado de forma clara a sua

aversão ao técnico pedindo para ser negociado na primeira oportunidade. Mas

sem por isso abandonar o time às traças. Com tal chefe eu não trabalho, mas

não abandono meus companheiros quando o barco está fazendo água e à deriva.

Jogaria contrariado, e com todo o empenho que sempre o caracterizou, até que

a situação fosse resolvida de uma maneira ou de outra. Isso seria

profissionalismo, como eles gostam de dizer. No mais alto grau e com

adicional de dignidade.

Já no mundo real, não sabemos (eu pelo menos não sei) se Tevez agiu certo ou

errado, se o Leão é o maior culpado, ou se o Dualib ou o Kia, ou ambos,

detêm a maior parcela de responsabilidade no imbróglio todo. Pode também ser

uma jogada para apressar a sua saída do clube em direção à Europa, com

excelentes pretextos fornecidos por Leão, mas também pela brutalidade da

torcida, a violência de São Paulo, etc e tal. Como saber ao certo? Sendo o

futebol ainda envolto em toda uma simbologia de ordem afetiva, ainda há

certo pudor em dizer “saio daqui porque lá vou ganhar mais e ponto final”.

Sempre é preciso dourar a pílula.

Há um fato que vai além desse episódio particular – a dificuldade de se

cumprir contratos, típica do Brasil. Tevez não é o primeiro nem será o

último a dar uma banana para o seu clube quando lhe convém, por justo que

possa de fato ser o seu desagrado com a maneira como foi tratado por Leão.

Basta lembrar do ainda recente caso de Robinho, tratado a pão-de-ló por

dirigentes e torcida e que, igualmente, mandou seu clube às favas quando lhe

apeteceu mudar-se para Madri. Ambos, vale repetir, com contratos em vigor e

salários em dia. Imagine você, amigo leitor, imaginemos todos nós, o que

aconteceria com as nossas carreiras profissionais se nos déssemos ao

desfrute de tratar nossos contratos de trabalho com esse descaso. Logo

seríamos ejetados do mercado, ou não?

É bem possível que casos como esses se repitam com maior freqüência, sempre

que houver conflito de interesses entre jogadores e clubes. É a justa

expressão da bagunça, da, na prática, ausência de normas que impera no

futebol brasileiro. Nesse vale-tudo consensual, as quebras de acordo são

tratadas com toda a leniência e cada um pode tirar desses casos a moral que

melhor lhe convier. E todos terão os seus motivos e as suas razões.

29/8/2006