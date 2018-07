Luiz Noriega (1930-2012)

Leio no blog do Juca que morreu Luiz Noriega. Talvez os mais jovens não o conheçam. Mas foi um locutor muito famoso em sua época. Estava retirado havia tempos e é pai do comentarista Mauricio Noriega, do SporTV.

Lembro-me de muitas transmissões de futebol de Luiz Noriega, meu xará. Acho que, até hoje, Noriega foi quem melhor compreendeu a diferença de narração de jogo entre TV e rádio. No rádio, o locutor tem de fazer o ouvinte imaginar tudo aquilo que ele não vê.

Na TV, o espectador já está vendo. Qualquer coisa soa a redundância, sobreposição do óbvio, reiteração do que a imagem já está mostrando. Noriega, como bem destacou Juca, fazia o papel de um amigo que estivesse assistindo o jogo em nossa companhia. Narrava e comentava da maneira a mais sóbria possível, como se estivesse no sofá ao lado.

Deixa boas lembranças. Mas não acho que deixe herdeiros do seu estilo. Nunca mais vi ninguém narrar futebol na TV como ele. Hoje todos gritam. Uns mais outros menos. Noriega falava, com a maior calma do mundo. E essa era a sua maior virtude.