Por mais que digam que está em decadência, Vanderlei Luxemburgo nunca fica muito tempo sem emprego. Acabou de ser contratado pelo Grêmio.

O que será? Falta de opção?

Pode ser. Mas acho que o velho Luxa ainda tem muita lenha para queimar, e, no fundo, os clubes sabem disso.

Todo mundo também sabe que ele é de relacionamento difícil, quer mandar em tudo dentro do clube e tem vida pessoal complicada, que muitas vezes interfere na sua vida profissional.

Mesmo assim, acredito que ainda seja um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Tem uma concepção pouco colonizada do futebol, é competente, acredita no jogo ofensivo. Nesse sentido, tem toda a minha simpatia.

O fato de nunca ter trabalhado no Sul (como técnico; jogou no Inter) pode ser o desafio que precisava para retomar sua carreira no patamar que merece.

Torço por ele.