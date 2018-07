Mais uma morte

Detesto, por vários motivos, voltar a esse assunto de brigas entre torcidas.

Mas, como evitá-lo, se acaba de causar mais um morte, desta vez a de um torcedor palmeirense?

A primeira coisa a lembrar é que esse tipo de violência não é invenção recente. Nos primórdios do futebol torcedores já se desentendiam e saíam aos tapas.

Mas é óbvio que, com o tempo, a coisa foi piorando. Numa época violenta como a nossa (e de culto da violência, é bom lembrar), essa característica só tende a piorar.

Desse modo, a rivalidade, que é o combustível do futebol, ameaça toda hora pegar fogo e, muitas vezes, atingir quem não tinha nada com a coisa, diretamente. Em dia de clássicos, por exemplo, ficou perigoso circular pela cidade com a camisa do seu time.

Isso acontece em toda parte, aconteceu em Campinas por exemplo. Em Minas, no Rio Grande do Sul, etc. É uma cultura generalizada.

Acontecia em outros países também, inclusive na Europa, quando leis duríssimas conseguiram enquadrar os hooligans.

A violência está em nós, está no esporte, está no futebol. Cabe contê-la, a curto prazo, para que não produza mais estragos. E tentar limitá-la, pela educação, a longo-prazo.

Afinal, o futebol é um jogo, que desperta tanto o nosso impulso pela beleza quanto nosso instinto sanguinário. É preciso que este se limite ao campo do simbólico, no qual não produz danos maiores do que a frustração com uma derrota e a exposição à chacota adversária.

Nada disso mata. Mas pancada e tiros acabam com uma vida.