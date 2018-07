Mau jogo do Santos, bom jogo do Corinthians

Não me satisfez de jeito nenhum a vitória do Santos sobre o Palmeiras, nos pênaltis. Entendo a insatisfação de parte da torcida. O time pareceu desleixado e soberbo. Teve várias oportunidades de matar e não o fez. Esnobou o adversário e quase foi punido.

Adianto um prognóstico: se jogar da mesma forma contra o Mogi Mirim, não passa. E então será o vexame dos vexames. Basta comparar as folhas salariais dos dois times para ver a diferença de índice técnico. Só que o futebol não quer saber dessas coisas. Luz amarela na Vila.

Já o Corinthians trucidou a Ponte Preta, que um amigo, no twitter, definiu como o mais antigo cavalo paraguaio em atividade no Brasil. Quiçá no mundo. Mas devemos lembrar que, ano passado, foi a Ponte que derrubou o Timão.

Agora o São Paulo está jogando contra o Penapolense. Se vencer, como se prevê, encara o Corinthians na semi.

O campeonato está interessante. Mas a aberração dos jogos únicos nas quartas e semifinais não pode ser esquecida. É um erro grotesco de planejamento.

