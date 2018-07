Mano demitido

Surpresa: dois dias depois de vencer o tal superclassico contra a Argentina, Mano Menezes foi demitido pela CBF.

Muita gente, eu mesmo, acha que Mano não tinha estatura para treinar a seleção. Faltava-lhe cancha. Experiência. Como se lembram, não foi a primeira opção. Só assumiu porque Muricy, homem de palavra, resolveu ficar no Fluminense.

Mas o fato é que Mano, com desempenho fraco no início, vinha conseguindo acertar o time. Justo nesse momento, cai. Assim é a vida. Porque, de fato, o Brasil precisa ter um técnico forte para 2013 e, sobretudo, 2014.

Quem será? Por enquanto é tudo especulação. Mas os nomes de sempre se apresentam. Felipão, Luxemburgo, Muricy.

Scolari está desempregado, e tem aquela aura de salvador da pátria. De condottiere.

Eu gostaria de ver o Luxa nesse cargo. Voltou a trabalhar bem e é o mais preparado dos técnicos do Brasil. Além do mais, é o único desses três que acredita no estilo ofensivo tradicional do futebol brasileiro.