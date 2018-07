Mesmo sem Luxa, time pode levar

O campeonato vai ser equilibrado entre os grandes, mas o Santos entra com

certo favoritismo. Manteve o elenco campeão brasileiro e contratou bem. Está

entrosado e tem jogadores que fazem a diferença, como Ricardinho, Robinho,

Elano e Deivid. Mas foi obrigado a trocar Luxemburgo por Oswaldo. Com Luxa,

seria favorito disparado. Com Oswaldo cai um pouco de cotação. Já o

Corinthians pode surpreender se conseguir logo de cara dar conjunto ao

timaço que está montando. Mas acho difícil obter resultados imediatos, mesmo

porque o Paulista é campeonato de tiro curto, por pontos corridos, no qual

não se podem usar os primeiros jogos como treinos: pontos perdidos no começo

não se recuperam depois. São Paulo e Palmeiras têm times e técnicos

competentes. Devem chegar entre os primeiros. Mas chegar entre os primeiros

é uma coisa, chegar em primeiro é outra, e isso é o que interessa à torcida.

Faltou ambição aos dois clubes para reforçar os times. E o Palmeiras ainda

perde Magrão na última hora para a Rússia, que parece destino preferencial

dos palestrinos bons de bola. O São Caetano, atual campeão, precisa se

reconstruir após o trauma do caso Serginho e suas seqüelas, além da saída de

jogadores como Dininho e Mineiro. Se superar o abatimento mostrado nas

rodadas finais do Brasileirão já estará no lucro.

19/1/2005