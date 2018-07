Motivações…

É bem diferente ver um Palmeiras jogar e dar tudo para arrancar uma vitória ao adversário. Foi o que aconteceu nos 2 a 0 sobre o Cruzeiro, com atuação destacada de Barcos.

Mas não foi só ele. O time todo se dedicou. Marcos Assunção, jogando de joelho inchado, é um exemplo de dedicação. Desses que a gente não acredita mais que exista no futebol. O Palmeiras terá de lhe ser eternamente grato, caso se livre da degola. Assunção terá muito a ver com isso. Os jogos do Palmeiras se tornaram empolgantes.

Como empolgante foi a disputa no lado oposto da tabela, o jogaço Atlético MG 3 x 2 Fluminense. Um jogo de encher os olhos de quem gosta de futebol. O Atlético massacrou no primeiro tempo e não conseguiu marcar. Tomou um de contra-ataque do Flu, já no segundo tempo. Empatou e virou na base da garra, e também da técnica. Mas nem chegou a comemorar porque Fred empatou. Quando já se pensava que o empate seria definitivo, sai aquele lançamento perfeito do Ronaldinho Gaúcho, que deixou o zagueiro na cara do gol para cabecear e desempatar.

Com esse resultado, a reta final do campeonato, na parte de cima, ganha um sabor a mais.

Esse entusiasmo do apreciador do futebol esfriou ao ver o burocrático Ponte Preta 1 x 0 Santos. Mérito da Ponte, que soube marcar bem o time do Santos. Mas este não fez questão alguma de sair da marcação. Com Neymar em campo (por conta de uma liminar), o Peixe foi apático, com uma preguiça de dar raiva. Parecia que haviam comido uma feijoada completa no almoço, com direito a cerveja e torresminho de tira-gosto.

Certo, o Santos parece que já escapou da degola e não aspira mais nada, nem a uma vaga na Libertadores. Mas um pouco de profissionalismo não faz mal a ninguém. Basta pensar que havia gente que foi até Campinas ver Neymar jogar e muita gente acompanhou pela TV. Onde foi parar o espetáculo?