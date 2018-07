Na tela, o Brasil bom de bola

Que o Brasil bate um bolão em campo todo mundo sabe. Afinal, estão aí os dez

brazucas finalistas à Bola de Ouro para não deixar ninguém duvidar. Mas que

as virtudes do futebol brasileiro tenham sido bem utilizadas pelo cinema,

bem, isso aí já é matéria para debate. Felizmente os diretores têm se

interessado mais pelo futebol, como provam dois novos filmes lançados na

Mostra BR de Cinema: O Dia em que o Brasil Esteve Aqui e Ginga. Dois belos

documentários sobre o esporte preferido por dez entre dez patrícios.

O Dia em que o Brasil Esteve Aqui, de Caíto Ortiz e João Dornelas, fala de

uma data muito especial na história da seleção brasileira: 18 de agosto de

2004, quando o time de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos & Cia

viajou para o Haiti para o chamado “jogo da paz”. Missão humanitária, num

país louco pelo futebol e devastado pela pobreza e guerras civis. O que um

jogo pode resolver? Na prática, pouca coisa. Mas, no plano simbólico,

significava trazer um pouco de alegria para aquelas pessoas, o que talvez

não tenha muito sentido num mundo cínico, mas também não precisamos pautar

as nossas vidas pela opinião dos cínicos, não é mesmo?

E, para quem ainda se deixa levar pela emoção, parecem empolgantes as cenas

registradas com a chegada da seleção a Porto Príncipe. Zagallo e Parreira

falaram isso, mas no fundo nem precisavam, porque as imagens dizem com mais

força: parecia que a seleção estava chegando ao Brasil depois de conquistar

o hexacampeonato, tamanha era a festa. Os jogadores desfilavam em carros

blindados das Nações Unidas e tinham seus nomes gritados pela multidão. Um

deles, em especial, Ronaldo, o mais conhecido, talvez o mais carismático do

grupo. Ao ver esse filme, é inevitável pensar no poder de mobilização desse

esporte.

As cenas da seleção nos braços do povo haitiano poderiam se passar em

qualquer periferia pobre de São Paulo ou do Rio. Infelizmente, às vezes a

seleção brasileira parece mais próxima do Haiti do que do seu próprio país.

Ginga, de Marcelo Machado, Tocha Alves e Hank Levine, nos ajuda a

compreender possíveis motivos da identificação dos haitianos com os boleiros

patrícios: é que o futebol brasileiro tem profunda base popular. Dessa

origem, tira sua arte e sua força. O filme trabalha com imagens de alguns

profissionais consagrados como Robinho e Falcão, do futsal. Claro que é

fascinante ver os dois brincarem juntos numa quadra de futebol de salão –

campo que Falcão tentou deixar para fazer carreira no São Paulo e onde

Robinho cozinhou as jogadas mágicas que depois seriam aplicadas nos

gramados.

Mas o filme não fica nas celebridades. Pelo contrário, abre mais espaço para

os boleiros anônimos, gente habilidosa que ainda espera por uma chance nos

campinhos batidos do Brasil. Um deles, o primeiro personagem apresentado, se

chama Wallace da Silva. Se você perguntar por esse nome na Rocinha ninguém

vai saber quem é. Agora, se procurar por Romarinho, vai encontrar o rapaz

franzino e de olhar vivo, driblador nato, que havia participado de 22

peneiras no Flamengo e sido reprovado em todas. Mas, para sua sorte (e

nossa), justo no dia em que as câmeras o acompanhavam, foi finalmente

aprovado e passou a treinar na Gávea.

Paulo César é um ex-favelado de São Paulo que fez teste na Portuguesa e foi

recusado. Sérgio é um branquinho de classe média, que arrebenta nas quadras

de society. Celso é amazonense e joga no Peladão, o maior torneio de várzea

do mundo. E o mais comovente é Wecsley, garoto bom de bola de Niterói que

perdeu a perna num acidente. Hoje ele é um dos destaques do time de

paratletas de sua cidade. Faz, com uma perna só, o que muita gente por aí

não faz com duas. Ginga é um jeito nosso de ser e jogar. Define um estilo de

país, para quem não se envergonha dele.

26/10/2005