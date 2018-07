Não, senhores, a regra não é clara

10/6/2008

Ao contrário do que diz Arnaldo César Coelho, a regra não é clara. E, por

não ser clara, além de mal redigida, presta-se a uma infinidade de

interpretações. Lembro isso a propósito do lance polêmico da rodada, a falta

marcada dentro da área do Vasco e que deu a vitória por 1 a 0 ao Cruzeiro.

Foi assim: Wagner deu um chute fraquinho e o goleiro vascaíno, Tiago, abafou

a bola com as mãos e deixou-a no chão. Quando foi acossado por um jogador do

Cruzeiro, pegou a bola de novo. O juiz Wilson Souza de Mendonça marcou tiro

livre indireto contra o Vasco, que redundou no gol de Charles para o

Cruzeiro.

O lance dividiu opiniões. O comentarista e ex-juiz Renato Marsiglia disse

que foi erro do árbitro. Já o presidente da comissão de arbitragem da CBF,

Sérgio Corrêa, concordou com a marcação. O Caderno de Esportes de O Globo

deu a manchete: “Juiz 1 x 0 Vasco”. Já outro analista do apito, o também

ex-juiz José Roberto Wright, deu razão ao colega Wilson Souza de Mendonça.

O próprio quarto árbitro da partida disse que a falta tinha sido marcada

porque Tiago havia retido a bola por mais de seis segundos, o que não

ocorreu.

Fui ao livrinho da Fifa. A regra 12 lista quatro situações que devem ser

punidas com tiro livre indireto dentro da área. A segunda delas diz o

seguinte: “Voltar a tocar a bola com as mãos depois de havê-la posto em jogo

e sem que outro jogador a tenha tocado”. Foi isso que aconteceu? Tiago

voltou a colocar a bola em jogo? Ou fez uma defesa em dois tempos, como

dizem os narradores? No primeiro caso, o juiz estaria certo; no segundo,

errado. Como o chute foi fraquinho, fico com a interpretação do árbitro.

Agora, tem uma coisa: os goleiros vivem praticando esse tipo de lance. E

ninguém apita nada. Assim como não se dá nada no já tradicional

agarra-agarra dentro da área por ocasião dos escanteios. Todo juiz adverte

que vai marcar, mas acaba fechando os olhos. E quando um deles dá um pênalti

nessa situação é um deus-nos-acuda. Enfim, também no futebol há leis que

pegam e leis que não pegam. De vez em quando algum juiz decide ser xiita. E

então cria-se a polêmica, porque o que faz a lei é o costume da sua

aplicação e não apenas o texto estrito que está no código. Ou não seria

assim? O fato é que as leis do futebol estão sempre sujeitas a controvérsias

e divergências. Ainda mais porque, além de ambíguas, são aplicadas com

critérios diferentes.

O JOGÃO

Deixando as regras de lado e entrando em campo: o jogão desta semana será

amanhã, Sport x Corinthians, na Ilha do Retiro. Poupando-se para a decisão

da Copa do Brasil, os dois escalaram times mistos no final de semana. E

ambos venceram: o Corinthians goleou o Grêmio Barueri, e o Sport detonou o

em tese poderoso Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo. Ambos chegam com moral à

decisão. O Corinthians construiu boa vantagem, mas acho que tudo continua em

aberto. Estive uma vez na Ilha do Retiro e sei que a pressão lá é forte –

foi quando o Sport mandou para o espaço o mesmo Palmeiras, então pela Copa

do Brasil. Ainda acho o Corinthians favorito para ganhar o título. Mas terá

de ralar. E, provavelmente, Mano Menezes está certo. Se quiser botar a mão

na taça, o Timão terá de fazer pelo menos um gol no adversário. Se cair na

tentação de administrar a vantagem pode dar com os burros n’água. Como diz

Muricy, a bola pune.