9/1/2007

Antes de escrever este texto, brinquei com colegas da redação dizendo que ia

dar uma de irresponsável e abrir com o título “Nasce um craque”. Referia-me,

claro, ao jovem Alexandre Pato, de 17 anos, que entrou no segundo tempo e

fez dois gols contra o Chile pela seleção sub-20. Brincadeira, como disse

depois aos amigos, pois não esqueço um minuto sequer que um jogador, para

merecer título de craque, deve comer muita poeira pelos campos da vida.

Deve mostrar que não é apenas um lampejo brilhante que depois irá se apagar.

Que exiba condições de crescer e seja testado em momentos de dificuldade,

aqueles que separam os meninos dos homens. Que mostre sua técnica sob sol e

sob chuva. Enfim, que tenha o seu batismo confirmado por um número

significativo de vitórias… e também de derrotas, pois são elas que ajudam

a formar o caráter.

Agora, que dá gosto ver o menino jogar, lá isso dá. Não que ele tenha feito

um partidaço contra o Chile. Foi, sim, muito decisivo nos momentos em que se

apresentou. Há atacantes assim, que tornam seu time agudo, vertical,

perigoso – e Pato parece ser dessa raça. E é preciso muito desplante para

tentar um gol de letra no jogo de estréia da seleção no torneio. Certo: ele

havia passado da linha da bola e aquela era a única possibilidade. Mas muita

gente se acanha diante dessa alternativa menos ortodoxa, por medo do erro,

que ele não parece temer. O segundo gol, de cabeça, foi de quem sabe das

coisas, aparando o cruzamento certeiro de Carlinhos pela esquerda e

deslocando o goleiro. Enfim, vamos vê-lo evoluir. (Mas, por quanto tempo,

antes que se vá embora, em especial se continuar jogando desse jeito?)

Assim, mantenho para o título a minha brincadeira com os colegas. Mas, como

cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, acrescento um ponto de

interrogação no final.

MORRE UM CRAQUE

Este era craque da escrita, ramo nosso. Paulo Perdigão, que se foi há alguns

dias, se entrasse em campo seria um polivalente, como Lima, do antigo

Santos. Era crítico de cinema, filósofo, ensaísta, tradutor e programador de

filmes da Rede Globo. E o que faz seu nome numa coluna de esportes? É que,

entre várias virtudes, Perdigão curtia também a paixão pelo futebol.

Escreveu um clássico do gênero, Anatomia de uma Derrota, que disseca o

fatídico 2 a 1 para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950.

Perdigão era garoto na época e foi levado ao Maracanã pelos pais. Nunca pôde

esquecer o gol de Gigghia, o silêncio das 200 mil pessoas, os jogadores

chorando, consolados pelos próprios uruguaios. Adulto, tentou desvendar o

mistério daquela fatalidade. Se dá ao trabalho de reproduzir a transmissão

radiofônica do jogo, minuto a minuto, na tentativa de captar aquele

insondável encadeamento de eventos que leva uma equipe, considerada

vencedora de antemão, à mais dolorosa de todas as derrotas.

São tantas as variáveis de um partida de futebol que é impossível flagrar

aqueles momentos em que o acaso e a necessidade tecem um destino, um

resultado final, um campeão e um derrotado. Por isso, se viu obrigado a

encerrar o livro com um conto. Cria um personagem fictício (ele mesmo,

provavelmente), que por obra de uma máquina do tempo volta àquele fatídico

16 de julho de 1950 para avisar ao goleiro Barbosa que Gigghia irá chutar no

seu canto baixo esquerdo. Mas não se muda o destino.

O conto foi filmado por Jorge Furtado e Anna Azevedo e se transformou no

curta-metragem Barbosa, nome do grande injustiçado da maior tragédia do

futebol brasileiro, aquela que Nelson Rodrigues chamava de “a nossa

Hiroshima”.