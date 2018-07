O craque e a tática

Amigos, se vocês fossem obrigados a escolher ficariam com o craque ou com a

tática? Penso nisso a partir de dois jogos interessantes deste fim de

semana. O primeiro: Fluminense x Santos. Talvez não exista no Brasil time

mais bem armado, taticamente, do que o Santos. Bem distribuído em campo,

atletas cumprindo suas funções de maneira disciplinada, o Peixe dominou o

jogo contra o Fluminense na maior parte do tempo. Criou chances para marcar

e não marcou. Em lance fortuito, um chutão da defesa para o ataque, entra em

cena um zagueiro desastrado, mete o cocuruto na bola e marca contra. O time

que fez tudo certinho perde a partida.

O outro jogo: Vasco x Corinthians. Talvez não haja time mais bagunçado no

futebol de elite do Brasil do que o Corinthians. O comportamento desordenado

dentro do campo parece refletir, de alguma forma, a guerra política do

clube, que acontece fora do gramado. O Timão conta com grandes jogadores,

mas estes não parecem conversar entre si. Futebolisticamente falando, claro.

Começou perdendo por 2 a 0 em São Januário e já se temia por uma goleada

diante do Vasco. Como todos sabem, com garra e graças aos talentos

individuais de Carlos Alberto e Nilmar, virou para 4 a 2, na partida mais

empolgante do fim de semana.

Conclusão: precisamos de disciplina tática, sim, mas ela é insuficiente. Sem

a dedicação e o talento dos jogadores acima da média, ela não basta. Pode

atenuar as deficiências de um elenco, mas é incapaz de fazer de um conjunto

mediano uma equipe vencedora. Alguém vai dizer: no futebol existe o

imponderável, o acidente, o não previsto, aquele personagem que Nelson

Rodrigues chamava de Sobrenatural de Almeida. E este marcou sua presença

domingo no Maracanã, resolvendo o problema do apático Fluminense. Certo. Mas

depois do acidente, o desastroso gol contra de Luís Alberto, o Santos teve

23 minutos para empatar e virar. Não havia um único jogador lá na frente que

fosse decisivo. E enfiasse a bola na rede, que é o que conta.

Já o badernado Corinthians tinha os craques para resolver o problema e se deu bem. A tática

representa a força da lógica. Trabalha no domínio do previsível, da ordem,

da razão. O craque inventa a sua própria lógica. O craque é o curto-circuito

no sistema. Aquele que obriga o sistema a se reinventar. É o que está em

falta no futebol brasileiro, sendo o Corinthians uma das raras exceções.

Comparando os dois times paulistas, o que temos? Um, o Santos, que com o

atual elenco parece no limite da sua eficiência. Não tem muito mais como

crescer. Está certinho, redondo, mas lhe falta a faísca de talento, aquela

que faz a diferença entre os times competentes e os realmente grandes. Já o

Corinthians dispõe de muito espaço para melhorar. Está longe de mostrar todo

o seu potencial. Aliás, está devendo há muito. Mas, se conseguir administrar

a própria cabeça e ordenar-se, pode ir muito mais longe. A tática não é uma

camisa-de-força para o craque, pois ele sabe como negá-la quando preciso.

NOVOS DESAFIOS

Os clubes brasileiros têm novos desafios a vencer além dos já conhecidos

como a perda de jogadores no meio da temporada, a fragilidade econômica, a

politicagem interna, o descaso da CBF, o anacronismo de gestão de alguns

deles, etc. Com o furor punitivo dos tribunais,agora são obrigados a dedicar

boa parte da sua energia e tempo para resolver o problema de jogadores e

técnicos suspensos, julgamentos refeitos, sentenças draconianas. Vivem agora

sob ameaça constante de procuradores insaciáveis com seus livros da lei sob

o braço. Nada disso acontece por acaso. O futebol faz parte do mundo e

reflete o que acontece nele. Com a crescente americanização da sociedade

brasileira, também o futebol está sendo levado com freqüência maior às

barras dos tribunais, que intervêm cada vez mais no andamento e resultado

dos campeonatos. Hoje, um advogado eficiente é tão importante para um clube

quanto um centroavante matador. Há quem veja nisso um progresso. Não eu.

23/5/2006