O espetáculo interrompido

Os 34 minutos de jogo alucinante, os seis gols, o placar elástico de 4 para

o São Paulo e 2 para o São Caetano podem ter posto um ponto final no

trabalho de luto do futebol brasileiro pela morte do zagueiro Serginho. Mas

fica uma cicatriz. Aconteça o que acontecer, seja qual for o campeão de

2004, este campeonato será lembrado como aquele em que um jogador morreu em

campo.

A ferida aberta na quarta-feira da semana anterior já vinha sendo suturada

desde a rodada de sábado. O leitor me desculpe voltar a esses jogos

passados, mas acho que eles têm importância simbólica nesse episódio todo.

Antes de Palmeiras e Grêmio, Magrão, amigo de Serginho e seu colega no tempo

de São Caetano, falou a coisa certa: “Ele morreu em campo, fazendo o que

gostava. Nós somos jogadores de futebol. Quanta gente não gostaria de estar

no nosso lugar? Eu tinha dito que ia jogar hoje por obrigação, mas mudei de

idéia. Quero jogar com alegria e amor à camisa.” Jogou. Conduziu o seu

Palmeiras na virada por 3 x 2 sobre o Grêmio, em jogo de pouca técnica mas

muita raça, de ambos os lados. Raça, é bom lembrar, faz parte do futebol.

Sem ela, nada feito, sobretudo em momentos decisivos.

Em outro jogo, a vitória do Santos por 5 x 0 contra o Fluminense, a técnica

prevaleceu. Belas jogadas, um futebol de sonho de Robinho e placar até certo

ponto enganoso. Verdade, o Santos inteiro estava em tarde inspirada e

ganharia de qualquer jeito, mas não foi um passeio sobre o Fluminense como

dizem os números. O clube carioca atacou, jogou bem, ameaçou, pelo menos no

primeiro tempo. Teve um gol legítimo anulado. Mauro, goleiro do Santos, foi

um dos melhores em campo. Era jogo para 6 x 4, 5 x 3, coisa assim. Jogo de

gala, digno de futebol pentacampeão do mundo.

Assim, seja pela dedicação, como no caso de Palmeiras x Grêmio, seja pelo

virtuosismo, como no de Santos x Fluminense, a “rodada do luto”, como foi

chamada, transformou-se em rodada de celebração do bom futebol. Ontem, na

retomada do espetáculo interrompido pela morte do zagueiro, os jogadores dos

dois times entraram com volúpia de bola, como se precisassem provar para si

mesmos que haviam superado o trauma. Correram e brigaram pela bola como um

preito por aquele que não estava mais lá.

E essa foi, com certeza, a melhor maneira de homenagear Serginho e prestar

tributo à sua memória. Os boleiros em campo, honrando esse grande jogo, ao

qual Serginho serviu e dignificou. Foi bonito. Mas, para que tudo isso tenha

realmente algum sentido, é imperioso que eventuais responsabilidades por sua

morte sejam apuradas até as últimas conseqüências, como se costuma dizer

nesses casos, e tantas vezes em vão. Neste mesmo espaço, Marcos Caetano

disse que foi a ganância que matou Serginho. Assino embaixo, se ele me

permitir. Em poucas atividades humanas se fala tanto em dinheiro como no

futebol. Fala-se, pensa-se e age-se em termos de grana, o que não passa de

reflexo da nossa época mercantilizada ao extremo. Essa cobiça de base,

provavelmente aliada à incúria, à indiferença e talvez à ignorância cobraram

seu preço. No caso, o preço do que não tem preço, uma vida humana.

Certo, segue o jogo e segue a vida. Mas, para que sigam para valer,

precisamos saber, até o último detalhe, o que aconteceu com esse moço e

quais foram as circunstâncias que o conduziram à tragédia.

4/11/2004