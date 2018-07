O fator humano

5/8/2008

Não é por nada que os “professores” costumam impingir aos jogadores as

manjadíssimas palestras motivacionais ou de auto-ajuda. Dizem que são aquele

algo a mais, que distingue um mero bom treinador, versado em táticas e

estratégias, daquele alquimista capaz de extrair de cada um o máximo de suas

possibilidades. Pode até ser, o que não aumenta a minha simpatia por esse

tipo de discurso, chegado demais ao fascista para o meu gosto. Agora, a

importância que ganharam tem a ver com algo mais próximo da realidade: o

papel fundamental que os fatores psicológicos têm em todas as atividades

humanas, nas competitivas em especial. Boleiro motivado, com brilho nos

olhos, rende muito mais, diria o Conselheiro Acácio, o prodígio das

obviedades.

Digo isso porque não consigo dissociar a melhora de rendimento de Valdivia e

a bronca pública que levou de Vanderlei Luxemburgo. Há tempos o Mago não

tirava um mísero coelhinho da cartola. Na quarta-feira, saiu bravo ao ser

substituído no jogo contra o Flamengo. Não ficou no banco torcendo pelos

companheiros, como manda a ética. Bateu ponto e foi-se. O professor não

gostou, e gastou o verbo em entrevista. Disse que, se era para ser desse

jeito, o melhor era mesmo ele rescindir contrato, procurar sua turma e ir

logo para a Europa.

Fiquei intrigado com o discurso. Mesmo no ambiente meio rude do futebol, as

palavras costumam ser medidas, cheias de eufemismos e não-me-toques. Nesse

caso, não. Luxa deu um tapa em cima da mesa. Em público, ao vivo, em cores.

Surtiu efeito. No domingo, contra o Ipatinga, Valdivia esteve irreconhecível

em relação às últimas partidas. Parecia reencontrar-se com o jogador

decisivo que foi durante o Campeonato Paulista. Antes mesmo do jogo ele já

havia se desculpado e admitido que andava com a cabeça nas especulações

sobre sua venda. Ao que parece, o tranco de Luxa (uma espécie de terapia no

estilo do Analista de Bagé, personagem de Luis Fernando Verissimo) recolocou

o chileno em seu centro. Que deveria ser o eixo mental de qualquer boleiro,

e tão óbvio que é digno do mesmo Conselheiro Acácio acima citado: se ele

sonha, como todos sonham, com uma transferência em euros, é preciso,

primeiro, mostrar futebol por aqui. Em reais.

Esse é o fator humano de uma atividade tão mercantilizada e especulativa.

Por mais que um atleta esteja cercado de compromissos comerciais,

empresários, lucro e badalações, se ele não tiver aquele “plus”, aquele algo

a mais, que vem de dentro de si, do âmago do seu ser, não conseguirá exibir

suas melhores possibilidades.

Dinheiro é importante, mas não é tudo. Fama pode ser um afrodisíaco, embora

cobre preço exorbitante. Ser tratado como grão-senhor, sobretudo para quem

em geral veio da pobreza, deve ser muito recompensador. Agora, se o sujeito

não consegue se reencontrar com a essência da sua arte, se não se recorda de

quando era um menino anônimo e jogava apenas pelo prazer, se não se mostra

capaz de empenhar o último suspiro na disputa de uma bola, então será

incapaz de reeditar as qualidades que o levaram a ser rico, famoso e

respeitável. Terá se extraviado de si mesmo.

Por isso são valorizados, e cada vez mais, técnicos como Luxemburgo e

Felipão, que conseguem compreender a psicologia dos boleiros e cutucá-los na

hora certa e da maneira correta. Ao contrário do que se pensa, não é o

amadorismo que está matando o futebol mas o excesso de profissionalismo. O

segredo é despertar em cada profissional o amador que existe em seu coração.

E fazê-lo trabalhar em benefício do grupo.