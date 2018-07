O futebol de terno e gravata

Mais do que as palavras, eram os ternos do Vanderlei Luxemburgo que

manifestavam seu desejo profundo de trabalhar na Europa. Quem o via, nas

tardes escaldantes deste país tropical, gritando suas boas palavras de ordem

na beira do gramado, e vestido com impecável paletó e gravata, deveria saber

disso.

Para nós, parece uma maneira estranha de trajar num campo de futebol. No

“Primeiro Mundo” é corriqueiro. Quem está habituado a assistir às

transmissões do Campeonato Espanhol sabe que de vez em quando as câmeras

saem do campo de jogo e mostram um grupo um tanto soturno de senhores. São

os dirigentes, os donos dos clubes, os investidores, os poderosos chefões do

futebol mundial, em suma. Todos de terno escuro, sérios, e, dependendo da

temperatura, com um sobretudo por cima. Outro dia, vendo a foto de

apresentação de Vanderlei no Real Madri, ao lado de Arrigo Sacchi e do

vice-presidente do clube, Emilio Butragueño, todos engravatados, compreendi

que o treinador brasileiro havia chegado ao seu destino. Ou àquele que ele

acredita ser seu destino.

Não que o modelito paletó e gravata seja novidade total no futebol

brasileiro. Faz parte da história o terno marrom do Dr. Paulo Machado de

Carvalho. Se vestisse outra roupa, ele achava, o Brasil perderia a Copa.

Usou-o na Suécia e também em 1962, no Chile, quando mais uma vez comandou a

delegação. Mas era o terno de um dirigente.

É no corpo dos boleiros que essas fatiotas burguesas nos parecem um tanto

exóticas. Claro, os jogadores assim se vestem quando vão à seleção, por

exemplo, ou quando seus clubes excursionam para o exterior. No passado, era

muito divertido ver aquela molecada brazuca apertada em trajes que eles

decerto sentiam como muito estranhos e desconfortáveis. Fotos da época da

Copa de 1958 mostram o menino Pelé rindo ao ser flagrado no tipo de roupa

que depois se habituaria a vestir. E Mané Garrincha, de terno e gravata, era

a figura macunaímica de um autodeboche tão evidente que nem precisava de

palavras para ser engraçado.

Outro que ficou cômico quando vestiu terno pela primeira vez foi o Robinho,

quando convocado para a seleção. O nó da gravata desajeitado, o paletó meio

fora de tamanho, o sorriso rasgado no rosto diziam tudo – ele mesmo se

achava cômico. Já um potentado como Ronaldo Fenômeno parece tão à vontade

engravatado como se estivesse de bermudas bebendo cerveja em Bento Ribeiro.

E o Ronaldinho Gaúcho, ao receber o prêmio de melhor do mundo da Fifa,

parecia impecável em seu pretinho básico, com a logomarca do patrocinador na

lapela, claro.

Mas, por aqui, abaixo do Equador, sempre vimos a combinação entre o futebol

e a vestimenta cerimoniosa como meio postiça. Talvez porque associemos

futebol a algo informal, alegre, descontraído, de origem popular. O futebol

emana do povo e em seu nome será exercido, pensamos, romanticamente. Por

isso, tudo nele pede o contrário de um comportamento de terno e gravata,

patronal e empresarial. Tanto é assim que achávamos gozado aquele técnico da

seleção argentina de 1978, Cesar Luis Menotti, que, no tempo em que o

Luxemburgo suava na lateral-esquerda, já usava terno completo durante os

jogos. Enfim, os argentinos sempre se consideraram um pouco os europeus da

América do Sul. O grande escritor Jorge Luis Borges chegou a dizer que eles

sequer existiam como latino-americanos – seriam simplesmente europeus na

diáspora.

E, já que quem vive agora na diáspora é o futebol brasileiro, nada mais

adequado que o Vanderlei Luxemburgo e seus ternos escuros terem encontrado

finalmente o habitat para o qual se prepararam toda a vida.

Aliás, temo que o futebol de alto nível, como um todo, esteja agonizando

como arte popular. Apertado num terno Armani e afogado numa gravata Hermès,

pode estar virando entretenimento de elite, coisa de rico. Como se diz por

aí: me incluam fora dessa.

4/1/2005