O futebol lava mais branco?

Foi um imperador romano quem primeiro disse que o dinheiro não tem cheiro.

Censurado por seu filho Tito por criar um imposto sobre os mictórios de

Roma, Vespasiano o lembrou que o odor dos banheiros públicos não impregnaria

o tributo recolhido aos cofres do Império. E pronunciou a frase célebre, tão

atual, e boa para conversas de botequim entre boleiros da era globalizada:

“Pecunia non olet”. O dinheiro não cheira, ou não fede, para ser mais

preciso na tradução. Dinheiro é bom, venha de onde vier e como vier.

O comentário, o leitor já adivinhou, se refere ao acordo entre Corinthians e

o MSI, de Kia Joorabchian. Por comodidade, vamos chamá-lo de Kia,

simplesmente, embora sem qualquer pretensão de intimidade com esse

personagem que, parece, veio para ficar. Kia já é nosso. Antes, todos eram

unânimes em dizer que dele jamais comprariam um carro usado. No entanto, ele

já começou a ganhar pontos, na mídia como na torcida, com a bombástica

contratação de Tevez, atacante do Boca Juniors. Promete mais: Vanderlei

Luxemburgo, Mascherano, Alex (ex-Cruzeiro, Palmeiras) e vai por aí.

A torcida organizada, a princípio resistente, já dá sinais de rendição.

“Apesar de argentino, Tevez é filho de Deus”, concede Ronaldo Pinto,

presidente da Gaviões da Fiel. Parreira, no estilo insosso de sempre (a

seleção jogando é a cara dele), declarou que a contratação era ótima e o

intercâmbio de jogadores, muito saudável para o futebol brasileiro.

Intercâmbio como, cara-pálida? Intercâmbio implica dupla mão e, que eu

saiba, a rota de saída de craques até agora aponta em uma única direção.

Quanto ao próprio Tevez, ele evitou declarar-se corintiano desde

pequenininho lá em Fuerte Apache, bairro barra-pesada de Buenos Aires. Com a

vida amorosa tumultuada, limitou-se a dizer que vinha para o Brasil em busca

de privacidade, o que talvez soe mais engraçado ainda.

Mas, enfim, a embrulhada entre Tevez, Kia e o MSI seria em tese problema

exclusivo do Corinthians e dos corintianos. Já o vale-tudo financeiro é

problema de todos nós – e do futebol brasileiro em seu conjunto. Kia, ao que

se sabe, procurou antes outros clubes e foi rechaçado. Agora encontrou

guarida. É possível que, se o Corinthians conseguir formar um esquadrão com

esse dinheiro de origem, digamos assim, “indeterminada”, outros clubes se

sintam tentados a imitá-lo, até por uma questão de competitividade. Daí para

o futebol brasileiro se transformar em vistosa lavanderia será um passo.

Aliás, o Brasil nem estará inovando nesse quesito, pois o futebol europeu,

tido como modelo supremo pelos deslumbrados de sempre, volta e meia se vê

sob suspeita de transações pouco claras.

Voltando a Tevez: quem não desejaria tê-lo em seu time? E quem não gostaria

de vê-lo atuando no futebol brasileiro, com sua técnica, sua garra e

potencial de polêmica? Mas, a esse preço? E não me refiro somente ao valor

do acordo (US$ 19,5 milhões) entre MSI e Boca. É que talvez haja outros

preços e outros valores em jogo. E estes, se não formos nós a defendê-los,

ninguém o fará pela gente. Muito menos o nosso querido Kia.

2/12/2004