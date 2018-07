O futebol me persegue

12/12/2006

Como estou em Cuba, deveria estar mais por fora de futebol do que umbigo de

vedete, como se dizia antigamente. Aqui ninguém se preocupa com o nosso

esporte favorito. Gostam de beisebol. Aprendi com um amigo novo, Juan

Ramírez Martínez, crítico de cinema, que o mais popular time de beisebol da

ilha se chama Los Industriales, uma espécie de Flamengo ou de Corinthians de

Havana, em termos de torcida, claro. Ganha tudo, porque todos querem jogar

nele. Um dia, como costuma acontecer em festivais de cinema, houve uma

recepção. Terraço do Hotel Nacional, vista para o mar do Caribe, copo de

mojito na mão, perguntei ao Juan, e a um grupo de cubanos que lá estavam,

como se explicava que, sendo eles, cubanos, tão parecidos com os

brasileiros, acontecia de não gostarem de futebol. Um deles arriscou a

explicação: proximidade e influência dos EUA. Me perguntaram como o futebol

chegou ao Brasil e lhes contei dos pioneiros de origem inglesa, Charles

Miller em São Paulo, e Cox no Rio. Meus amigos concluíram que a preferência

pelo beisebol ou pelo futebol se devia a essas influências diferentes. Deve

ser isso mesmo.

Mas, enfim, nesta ilha e longe da internet, eu deveria estar na mais

profunda ignorância futebolística, e de fato estou, pelo menos em termos.

Imagino que aí no Brasil o que há é o tédio da entressafra anual: tais e

tais jogadores sendo negociados, este técnico permanece, aquele outro cai

fora e por aí seguimos. No entanto, hoje em dia existem as TVs por

assinatura, e, mesmo aqui, pude ver alguns jogos da Copa dos Campeões. Não

que essa geléia geral européia me interesse muito, mas vi que Ronaldo mais

uma vez renasceu das cinzas e conseguiu dois gols que deram ao Real Madrid

empate já improvável. E tive a satisfação de assistir ao gol do Ronaldinho

que deve ter feito correr muita tinta aí no Brasil – a tal cobrança de falta

em que a barreira saltou e ele chutou por baixo, enganando todo mundo. No

craque, brilha a arte da ilusão. Esses momentos de magia justificam as horas

e horas de futebol tedioso às quais às vezes somos submetidos.

Compreensivelmente, o desinteresse pelo futebol que existe aqui faz com ele

quase não ocupe espaço nos jornais. Mas até na imprensa cubana houve

destaque para o gol de Ronaldinho, lance que ganhou foto no sisudo Juventud

Rebelde, órgão fundado por Fidel Castro em 1961, conforme se lê no

cabeçalho. Lá está na página de Esportes a imagem da barreira do Werder

saltando tolamente, enquanto a bola passa por baixo.

Mas o futebol encontrou outros meios de me perseguir, mesmo estando em Cuba:

nos filmes. Em dois deles, em especial, e através de um mesmo personagem,

Don Diego Armando Maradona. Os dois, claro, são argentinos. Ambos brincam

com palavras e com os nomes do craque. Um se chama Amando Maradona; o outro,

O Caminho de São Diego. O primeiro é um documentário mais convencional, com

a trajetória e jogadas de “El Diéz”, entrevistas com ele e amigos. No

segundo, Don Diego quase nem aparece. O filme, de Carlos Sorín, se situa na

época em que Maradona ficou muito mal de saúde e se pensava que pudesse

morrer de uma hora para outra. Uma legião de fãs se postou em frente ao

hospital, com faixas de solidariedade, e muita gente veio do interior para

se juntar aos devotos. O Caminho de São Diego mostra um desses peregrinos,

para quem a idolatria a um jogador passa a ser a coisa mais importante da

vida. E então se sente a força do futebol, esporte que me persegue até numa

ilha caribenha que prefere aquele jogo estranho com bastão, luvas e uma bola

pequena.